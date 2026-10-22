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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan : soulagement pour Gonçalo Ramos, son IRM est négative. Infiltrations à la hanche pour Chukwueze, qui sera réévalué dans 10 à 15 jours

Milan AC
G. Ramos
S. Chukwueze
Serie A

Des nouvelles de l’état de santé des deux joueurs blessés de l’AC Milan : toutes les dernières informations.

Ces dernières heures, plusieurs complications sont apparues pour l’AC Milan : les blessures de Gonçalo Ramos et Samu Chukwueze ont compliqué les plans de l’AC Milan en vue de la Serie A et de l’Europa League. Mais quand reviendront-ils ? L’AC Milan a apporté des précisions dans un communiqué :


Gonçalo Ramos

Il a passé des examens pour évaluer la fatigue ressentie au mollet gauche. L’IRM s’est révélée négative.


Samuel Chukwueze

Il a consulté un spécialiste pour son problème à la hanche gauche et a commencé un traitement par infiltrations. Un nouveau contrôle est prévu dans 10 à 15 jours pour en évaluer l’évolution.



  • LES MOTS D’AMORIM

    L’entraîneur Ruben Amorim a lui aussi évoqué les blessures à la veille du match contre Bournemouth : « Pour Chukwueze, je ne saurais dire. Son indisponibilité est différente de celle de Ramos. Pour Ramos, ce n’est pas grand-chose, c’est juste une précaution. Il a seulement ressenti un peu de raideur musculaire. Mais nous sommes prêts. »

  • LES BLESSURES

    Au Milan, l’infirmerie est donc de plus en plus remplie. Samuel Chukwueze, après la victoire contre l’Atalanta, a ressenti une douleur à la hanche gauche et passera un examen spécialisé dans les prochaines heures : il risque une longue absence. Matteo Gabbia, absent en raison d’une lésion du muscle fléchisseur de la cuisse avec atteinte partielle du tendon, et Alexis Saelemaekers (opéré de la cheville, son retour n’étant attendu qu’en 2027 après son opération de la cheville) ne reviendront, eux, qu’en 2027.


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