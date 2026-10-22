Ces dernières heures, plusieurs complications sont survenues pour l’AC Milan : les blessures de Gonçalo Ramos et de Samu Chukwueze ont compliqué les plans de l’AC Milan en vue de la Serie A et de la Ligue Europa. Mais quand reviendront-ils ? L’AC Milan a apporté des précisions dans un communiqué :





Gonzalo Ramos

Il a passé des examens complémentaires pour évaluer la fatigue ressentie au mollet gauche. L’IRM s’est révélée négative.





Samuel Chukwueze

Il a consulté un spécialiste pour son problème à la hanche gauche et a commencé un traitement par infiltrations. Un nouveau contrôle pour en évaluer l’évolution est prévu dans 10 à 15 jours.







