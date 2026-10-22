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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, soulagement pour Gonçalo Ramos : l’IRM est négative. Chukwueze a reçu des infiltrations à la hanche et sera réévalué dans 10 à 15 jours

Milan AC

Des nouvelles de l’état des deux blessés de l’AC Milan : les dernières informations.

Ces dernières heures, plusieurs complications sont survenues pour l’AC Milan : les blessures de Gonçalo Ramos et de Samu Chukwueze ont compliqué les plans de l’AC Milan en vue de la Serie A et de la Ligue Europa. Mais quand reviendront-ils ? L’AC Milan a apporté des précisions dans un communiqué :


Gonzalo Ramos

Il a passé des examens complémentaires pour évaluer la fatigue ressentie au mollet gauche. L’IRM s’est révélée négative.


Samuel Chukwueze

Il a consulté un spécialiste pour son problème à la hanche gauche et a commencé un traitement par infiltrations. Un nouveau contrôle pour en évaluer l’évolution est prévu dans 10 à 15 jours.



  • LES MOTS D’AMORIM

    L’entraîneur Ruben Amorim a lui aussi évoqué les blessures à la veille du match contre Bournemouth : « Pour Chukwueze, je ne saurais dire. Son indisponibilité est différente de celle de Ramos. Pour Ramos, ce n’est pas grand-chose, c’est juste une précaution. Il a seulement ressenti un peu de raideur musculaire. Mais nous sommes prêts. »

  • LES BLESSURES

    Du côté de l'AC Milan, l'infirmerie ne cesse donc de se remplir. Samuel Chukwueze a ressenti une douleur à la hanche gauche après la victoire contre l'Atalanta. Il consultera un spécialiste dans les prochaines heures : il risque une longue absence. Matteo Gabbia, absent en raison d'une lésion du muscle fléchisseur de la cuisse avec atteinte partielle du tendon, et Alexis Saelemaekers (opéré de la cheville, son retour n'étant attendu qu'en 2027 après cette opération) ne reviendront, eux, qu'en 2027.


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