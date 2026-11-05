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Paolo Scaroni Gerry Cardinale MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan, Scaroni : « Des larmes pour Cardinale après le derby ? Il montre aussi sa passion quand les choses ne vont pas bien »

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L’AC Milan se prépare à affronter Ferencvaros pour la 4e journée de Ligue Europa. Lors du traditionnel rendez-vous d’avant-match, le déjeuner officiel organisé avec les délégués de l’UEFA, le président de l’AC Milan MilanNews le président de l’AC Milan Paolo Scaroni a commenté au micro de MilanNews la victoire dans le derby et l’engagement de Gerry Cardinale.

  • SEMAINE FANTASTIQUE

    « Le stade, puis le derby ? Ça a été une semaine fantastique. Nous sommes toujours confiants, Gerry Cardinale l’est aussi, et même beaucoup. »

  • Cardinale a toujours de la passion

    « Les larmes de Cardinale ? Il montre sa passion aussi bien quand les choses vont bien que quand elles vont mal, comme tout le monde. Cette fois, ça s’est bien passé. »

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