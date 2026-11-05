L’AC Milan se prépare à affronter Ferencvaros pour la 4e journée de Ligue Europa. Lors du traditionnel rendez-vous d’avant-match, le déjeuner officiel organisé avec les délégués de l’UEFA, le président de l’AC Milan MilanNews le président de l’AC Milan Paolo Scaroni a commenté au micro de MilanNews la victoire dans le derby et l’engagement de Gerry Cardinale.
Getty Images
Traduit par
AC Milan, Scaroni : « Des larmes pour Cardinale après le derby ? Il montre aussi sa passion quand les choses ne vont pas bien »
Prochains matchs
SEMAINE FANTASTIQUE
« Le stade, puis le derby ? Ça a été une semaine fantastique. Nous sommes toujours confiants, Gerry Cardinale l’est aussi, et même beaucoup. »
Cardinale a toujours de la passion
« Les larmes de Cardinale ? Il montre sa passion aussi bien quand les choses vont bien que quand elles vont mal, comme tout le monde. Cette fois, ça s’est bien passé. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles