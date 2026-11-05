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L’AC Milan se prépare à affronter Ferencvaros pour la 4e journée de Ligue Europa. Lors du traditionnel rendez-vous d’avant-match, le déjeuner officiel organisé avec les délégués de l’UEFA, le président de l’AC Milan MilanNews le président de l’AC Milan Paolo Scaroni a commenté au micro de MilanNews la victoire dans le derby et l’engagement de Gerry Cardinale.