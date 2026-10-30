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Après la présentation en grande pompe du nouveau Generali Stadium, qui sera le nouveau domicile de l’Inter et de l’AC Milan, repenser aux démarches entreprises par l’AC Milan en février 2024 pourrait donner l’impression de remonter de près de deux ères géologiques. Pourtant, un peu plus de deux ans seulement se sont écoulés depuis que l’idée de Gerry Cardinale a conduit le club à acquérir une vaste superficie de terrains dans la commune de San Donato, avec l’objectif d’y construire son propre stade, sans le partager avec un autre club.

En deux ans, tout a changé, sauf une chose : l’AC Milan est toujours propriétaire de ces terrains. Qu’en faire ? Quel avenir auront-ils ? Le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a déjà une idée concrète de ce qu’il veut y aménager et de la manière de le faire.