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Milan Cardinale NBA dekstopGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan : San Donato ne restera pas un terrain vide, le projet d’une salle de 20 000 places est prêt. Elle sera le domicile d’une franchise de NBA Europe

Milan AC

Que vont devenir les terrains achetés à San Donato par l’AC Milan et Gerry Cardinale ?

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Après la présentation en grande pompe du nouveau Generali Stadium, qui sera le nouveau domicile de l’Inter et de l’AC Milan, repenser aux démarches entreprises par l’AC Milan en février 2024 pourrait donner l’impression de remonter de près de deux ères géologiques. Pourtant, un peu plus de deux ans seulement se sont écoulés depuis que l’idée de Gerry Cardinale a conduit le club à acquérir une vaste superficie de terrains dans la commune de San Donato, avec l’objectif d’y construire son propre stade, sans le partager avec un autre club.

En deux ans, tout a changé, sauf une chose : l’AC Milan est toujours propriétaire de ces terrains. Qu’en faire ? Quel avenir auront-ils ? Le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a déjà une idée concrète de ce qu’il veut y aménager et de la manière de le faire.

  • TERRAINS ACHETÉS POUR 40 MILLIONS

    Après avoir pris le contrôle de la société Sportlifecity, qui détenait les droits d’utilisation des terrains de San Francesco, à San Donato Milanese, l’AC Milan a acheté ces terrains pour un montant total de 40 millions d’euros.

    L’acte de vente a été signé le 8 février 2024 par l’intermédiaire de la société SportCityLife. L’ensemble de la zone de San Francesco s’étend sur plus de 108 000 à 256 000 mètres carrés (en comptant les parcelles liées au plan intégré). Au départ, l’AC Milan envisageait d’y construire son propre stade afin de s’affranchir de son lien avec l’Inter.

    Il en a été autrement. La pression exercée sur la municipalité de Milan a porté ses fruits et, seulement un an et demi plus tard, l’Inter et l’AC Milan ont acheté ensemble les terrains adjacents ainsi que l’actuel stade Giuseppe-Meazza, à San Siro.

  • PAS D’AC MILAN, OUI AU BASKET NBA

    Les terrains de San Donato sont restés la propriété de l’AC Milan, mais demeurent inutilisés. Cardinale a pourtant une idée précise de la manière de valoriser ce site : on y construira d’abord une salle omnisports de 20 000 places, qui sera au cœur du projet commercial prévu pour ce terrain.

    La salle accueillera bien sûr des événements et des concerts, mais elle sera surtout conçue pour devenir le domicile d’une franchise appelée à participer au nouveau championnat que la NBA prépare en Europe, NBA Europe. Il est peu probable que cette équipe soit l’Olimpia Milano, qui devrait toutefois intégrer ce championnat tout en restant sous le contrôle de la famille Armani. Il est plus probable qu’elle voie le jour grâce au rachat ou à la transformation des droits sportifs d’un autre club lombard historique, comme Varese Basket.

    Rien, donc, qui concerne directement le club de football, mais plutôt une ouverture vers le monde du divertissement et vers un autre sport en plein essor : le basket.

  • LA CONFIRMATION DE CARDINALE

    Interrogé par Repubblica, le patron du fonds RedBird Capitals a confirmé vouloir s’installer plus durablement à Milan et a expliqué son projet pour les zones de San Donato.

    Vous êtes désormais souvent à Milan : vous y êtes-vous habitué ?

    « Je pense acheter une maison ici. J’aimerais profiter de la ville, me promener à Montenapoleone. »

    Que comptez-vous faire à San Donato ?

    « Tout est prêt pour lancer les travaux d’une salle de 20 000 places pour la NBA Europe. Nous voulons y être présents avec une franchise à Milan. J’ai aussi des ambitions dans le tennis. »

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