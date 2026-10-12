Saelemaekers se rendra à Amsterdam dans les prochaines heures pour consulter le professeur Gino Kerkhoffs au sujet de sa cheville blessée (c’est le même médecin qui avait opéré Santiago Gimenez en décembre 2025). Le joueur belge s’était blessé lors d’une séance d’entraînement la semaine dernière, à la même cheville que celle opérée en 2024.
AC Milan : Saelemakers s’envole pour Amsterdam, où il devrait être opéré de la cheville demain par le même médecin qui avait soigné Gimenez en décembre dernier
LA DÉCISION DEMAIN
Sauf surprise, Saelemakers sera opéré demain par le professeur Gino Kerkhoffs . L’ancien joueur de la Roma devrait ensuite rester éloigné des terrains pendant environ quatre mois, une absence très lourde pour Ruben Amorim qui travaillait beaucoup pour le reconvertir en meneur de jeu. L’AC Milan risque de perdre pour longtemps une option de qualité derrière l’attaque.
LE MESSAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Il y a quelques jours, Saelemaekers a publié ce message sur Instagram : « Ce n’est pas facile de traverser des moments comme celui-ci. Quand on aime le football, être loin du terrain, de ses coéquipiers et de ce qu’on aime le plus fait mal. C’est une période difficile, mais je l’affronterai avec patience, détermination et encore plus d’envie de revenir faire ce que j’aime. Je veux remercier du fond du cœur tous les supporters, mes coéquipiers, le staff, mes amis et toutes les personnes qui m’ont écrit ces derniers jours et m’ont témoigné leur affection. J’ai lu énormément de vos messages et ils m’ont donné une force immense. Maintenant, tête baissée, travail et patience. Je reviendrai plus fort. Merci du fond du cœur à tous. »
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