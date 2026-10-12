Il y a quelques jours, Saelemaekers a publié ce message sur Instagram : « Ce n’est pas facile de traverser des moments comme celui-ci. Quand on aime le football, être loin du terrain, de ses coéquipiers et de ce qu’on aime le plus fait mal. C’est une période difficile, mais je l’affronterai avec patience, détermination et encore plus d’envie de revenir faire ce que j’aime. Je veux remercier du fond du cœur tous les supporters, mes coéquipiers, le staff, mes amis et toutes les personnes qui m’ont écrit ces derniers jours et m’ont témoigné leur affection. J’ai lu énormément de vos messages et ils m’ont donné une force immense. Maintenant, tête baissée, travail et patience. Je reviendrai plus fort. Merci du fond du cœur à tous. »