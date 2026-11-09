Il est assez clair pour tout le monde que, alors que l’AC Milan ne parvient pas à remplir régulièrement la surface de réparation adverse, Ramos cherche à peser sur le jeu de son équipe en ouvrant des espaces à ses coéquipiers. Il décroche pour recevoir le ballon et évolue de plus en plus près du rond central que du point de penalty adverse. Pulisic en profite assurément et a retrouvé une belle régularité devant le but : l’Américain est davantage un deuxième attaquant qu’un meneur de jeu et aime partir dans le dos des défenseurs en s’appuyant sur le travail du numéro 9.

Amorim veut que les joueurs de couloir repiquent vers l’intérieur et les aligne à faux pied, avec des schémas qui favorisent davantage les courses du milieu relayeur ou les appels des joueurs de couloir. Certainement pas le numéro 9 de l’équipe.

Une question se pose naturellement : Ramos a-t-il les caractéristiques d’un véritable numéro 9 ? À la lecture des statistiques et des cartes de chaleur de ses saisons au PSG, absolument. Il inscrivait alors en moyenne un but toutes les 93 minutes de jeu, contre un toutes les 397 minutes aujourd’hui. La saison dernière, il touchait exactement deux fois plus de ballons dans la surface de réparation qu’actuellement, ce qui confirme qu’il joue un rôle différent, au détriment de ses statistiques devant le but.

Ces chiffres conduisent à deux conclusions qui coexistent : d’une part, l’AC Milan doit mieux servir Ramos, et plus souvent, dans le dernier tiers du terrain ; d’autre part, le joueur doit mieux gérer ses ressources physiques au cours des matches. Car, sur la durée, l’AC Milan aura davantage besoin des buts de Ramos que de ses passes décisives.