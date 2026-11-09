L'attaquant lie sa carrière aux buts, conscient que ses performances seront toujours jugées au nombre de fois où il parvient à faire trembler les filets adverses. Une pression qui devient parfois oppressante et insupportable, surtout lorsqu'elle s'ajoute aux attentes immenses suscitées par son statut de recrue la plus chère de l'histoire de l'AC Milan, après les 75 millions d'euros versés au PSG. Goncalo Ramos connaît un début d'aventure particulièrement compliqué à l'AC Milan : d'un côté, il fournit un travail considérable et de qualité pour l'équipe ; de l'autre, il éprouve des difficultés évidentes à trouver le chemin des filets. En 14 apparitions au total, entre la Serie A et le PSG, il n'a inscrit que 3 buts, soit une moyenne d'un but toutes les 397 minutes jouées. C'est peu, trop peu pour faire la différence.
AC Milan, Ramos peine devant le but : les chiffres expliquent bien pourquoi. Avec le Portugais, Pulisic est redevenu un finisseur infaillible
UN TRAVAIL ÉNORME POUR L’ÉQUIPE
Goncalo Ramos en Italie, parmi les attaquants de pointe, se classe deuxième pour les ballons reçus, deuxième pour les touches de balle, troisième pour les passes, deuxième pour les duels, premier pour les interceptions et premier pour les récupérations. Il parcourt en moyenne 10 km par match, sans relâche. Il travaille énormément pour l’équipe, fait le lien entre les lignes et coupe la source du jeu adverse : à certains égards, son travail tactique est impressionnant, mais son rôle semble plus proche de celui d’un milieu offensif que de celui d’un numéro 9 classique, chargé de conclure les actions de son équipe.
L’ancien joueur du PSG est un attaquant intelligent et généreux, qui fait toujours passer le collectif avant ses intérêts personnels. Nous en avons eu la parfaite illustration hier sur le but qui a ouvert le score : au lieu de s’obstiner à réclamer le ballon dans les pieds, le Portugais poursuit sa course vers le but pour libérer l’espace, qu’il indique aussi à ses coéquipiers. Cisse lit le mouvement de son coéquipier et n’a plus qu’à propulser au fond des filets l’excellente passe décisive de Rabiot.
L’équipe n’aide pas Ramos
Amorim a bien résumé le problème après Genoa-Milan : en ce moment, l’équipe n’aide pas Ramos, alors que l’inverse est objectivement vrai. En Serie A, pour 30 minutes de possession, l’AC Milan est 20e pour les entrées dans le dernier tiers du terrain, 19e pour la part de ses touches de balle dans le tiers offensif, 20e pour les entrées dans la surface de réparation adverse et 18e pour la part de ses touches de balle dans cette surface.
Amorim veut travailler sur cet aspect pour dépasser les difficultés structurelles d’un effectif qui tire parti des qualités de Gila, Rabiot et Modric dans la circulation du ballon et la gestion de la possession, mais qui compte peu de joueurs capables de combiner et de trouver la passe en profondeur ou le centre depuis la ligne de fond. C’est dans cette phase de jeu que réside la prochaine étape pour faire de l’AC Milan une équipe capable de remporter le titre : plus l’AC Milan exercera de pression dans le dernier tiers du terrain, plus les occasions arriveront sur le pied, ou sur la tête, de Ramos. C’est alors que l’on pourra voir et juger les véritables qualités de finisseur de celui qui est devenu l’attaquant titulaire du Portugal.
AC Milan, fais comme le PSG
Il est assez clair pour tout le monde que, alors que l’AC Milan ne parvient pas à remplir régulièrement la surface de réparation adverse, Ramos cherche à peser sur le jeu de son équipe en ouvrant des espaces à ses coéquipiers. Il décroche pour recevoir le ballon et évolue de plus en plus près du rond central que du point de penalty adverse. Pulisic en profite assurément et a retrouvé une belle régularité devant le but : l’Américain est davantage un deuxième attaquant qu’un meneur de jeu et aime partir dans le dos des défenseurs en s’appuyant sur le travail du numéro 9.
Amorim veut que les joueurs de couloir repiquent vers l’intérieur et les aligne à faux pied, avec des schémas qui favorisent davantage les courses du milieu relayeur ou les appels des joueurs de couloir. Certainement pas le numéro 9 de l’équipe.
Une question se pose naturellement : Ramos a-t-il les caractéristiques d’un véritable numéro 9 ? À la lecture des statistiques et des cartes de chaleur de ses saisons au PSG, absolument. Il inscrivait alors en moyenne un but toutes les 93 minutes de jeu, contre un toutes les 397 minutes aujourd’hui. La saison dernière, il touchait exactement deux fois plus de ballons dans la surface de réparation qu’actuellement, ce qui confirme qu’il joue un rôle différent, au détriment de ses statistiques devant le but.
Ces chiffres conduisent à deux conclusions qui coexistent : d’une part, l’AC Milan doit mieux servir Ramos, et plus souvent, dans le dernier tiers du terrain ; d’autre part, le joueur doit mieux gérer ses ressources physiques au cours des matches. Car, sur la durée, l’AC Milan aura davantage besoin des buts de Ramos que de ses passes décisives.
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