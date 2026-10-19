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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, Ramos confie : « Amorim m’a demandé de rester davantage dans la surface de réparation »

Milan AC

Goncalo Ramos, attaquant de l’AC Milan, s’est présenté en conférence de presse à l’issue du match Milan-Atalanta, comptant pour la septième journée de Serie A.

Goncalo Ramos, attaquant de l'AC Milan, a également été le protagoniste de la conférence de presse à l'issue d'AC Milan-Atalanta, match de la septième journée de Serie A remporté 3-2 par l'AC Milan.


Que s'est-il passé sur le penalty ?

« Sur le premier penalty, je m'arrête et je regarde le gardien. Puis, sur le deuxième, je voulais changer parce que je pensais qu'il attendrait que je marque un temps d'arrêt. Il ne l'a pas fait, donc chapeau à lui. »

  • LES DÉCLARATIONS EN CONFÉRENCE DE PRESSE

    Que s’est-il passé en fin de match ?

    « Je pense que nous avons un peu souffert en fin de match, mais le plus important, c’est que nous avons gagné. Ici, nous voulons bâtir une équipe qui gagne, et une équipe qui gagne doit parfois souffrir pour l’emporter. Le point positif aujourd’hui, c’est que nous avons souffert, nous avons défendu, mais nous avons décroché la victoire. »


    On te félicite pour les kilomètres parcourus, moins pour ta présence dans la surface de réparation...

    « Collectivement, nous plaçons davantage de joueurs dans la surface de réparation, et je pense que cela s’est vu lors des deux derniers matches. L’entraîneur m’a aussi demandé de rester davantage dans la surface et de ne pas quitter ma zone. Aujourd’hui, j’ai passé plus de temps dans la surface, ou du moins j’ai essayé, et lors des prochains matches, nous tenterons d’amener davantage de joueurs dans la zone d’attaque : moi, Camarda ou n’importe quel autre joueur sur le terrain, nous serons plus présents dans la surface. »

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