Goncalo Ramos, attaquant de l'AC Milan, a également été le protagoniste de la conférence de presse à l'issue d'AC Milan-Atalanta, match de la septième journée de Serie A remporté 3-2 par l'AC Milan.





Que s'est-il passé sur le penalty ?

« Sur le premier penalty, je m'arrête et je regarde le gardien. Puis, sur le deuxième, je voulais changer parce que je pensais qu'il attendrait que je marque un temps d'arrêt. Il ne l'a pas fait, donc chapeau à lui. »