Selon les informations de notre rédaction, Rabiot ne figurera pas dans le groupe convoqué pour le match contre Bologne. Son problème au mollet est très gênant et le staff médical de l’AC Milan appelle à la prudence pour éviter une rechute. Il y a un peu plus de chances de revoir Gila, tandis qu’une décision concernant Moreira ne sera prise que demain. Au milieu de terrain, face à l’équipe entraînée par Palladino, Jashari et Musah joueront, tandis que Modric sera laissé au repos, du moins dans un premier temps.