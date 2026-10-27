Après sa victoire dimanche sur le terrain de l’Udinese, l’AC Milan doit déjà penser à son prochain match de championnat, prévu mercredi à 18 h 30 à San Siro contre Bologne. Tous les regards sont tournés vers l’infirmerie : Mario Gila, Adrien Rabiot et Diego Moreira ont dû s’arrêter ces derniers jours.
AC Milan : Rabiot manquera le match contre Bologne et tient Amorim en haleine, ce qui se dit sur le derby
Rabiot forfait contre Bologne
Selon les informations de notre rédaction, Rabiot ne figurera pas dans le groupe convoqué pour le match contre Bologne. Son problème au mollet est très gênant et le staff médical de l’AC Milan appelle à la prudence pour éviter une rechute. Il y a un peu plus de chances de revoir Gila, tandis qu’une décision concernant Moreira ne sera prise que demain. Au milieu de terrain, face à l’équipe entraînée par Palladino, Jashari et Musah joueront, tandis que Modric sera laissé au repos, du moins dans un premier temps.
Inquiétude pour le derby
La mission de l’AC Milan est claire : pouvoir compter sur Rabiot pour le derby de samedi face à l’Inter de Chivu, en pleine forme. À l’heure actuelle, la présence du Français reste très incertaine, même pour le derby, son état sera évalué au jour le jour. Amorim croise les doigts et espère pouvoir compter sur lui pour le match le plus important de ce début de saison.
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