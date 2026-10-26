Avec 18 points au classement grâce à sa victoire sur le terrain de l’Udinese, l’AC Milan aborde avec confiance, mais aussi avec une légère inquiétude concernant son infirmerie, une semaine qui le verra affronter mercredi à 18 h 30, à San Siro, Bologne, puis l’Inter samedi soir à 20 h 45 dans le derby. Entre aujourd’hui et demain, Ruben Amorim devra examiner attentivement la situation des nombreux blessés de l’effectif de l’AC Milan.
Calciomercato/Getty Images
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AC Milan : Rabiot, Gila et Moreira ont peu de chances d’être rétablis pour le match contre Bologne, le derby en ligne de mire
Selon les informations recueillies par Milannews.it, Amorim a peu de chances de récupérer Mario Gila, Adrien Rabiot et Diego Moreira pour le match à domicile face à leurs adversaires. L’objectif est donc d’essayer de les avoir à disposition pour le derby de samedi contre l’Inter.
Aucune nouveauté pour le moment, en revanche, concernant Ruben Loftus-Cheek, rapporte Milannews.it. Il s’est blessé hier soir à Udine après un duel avec un adversaire.
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