Selon les informations recueillies par Milannews.it, Amorim a peu de chances de récupérer Mario Gila, Adrien Rabiot et Diego Moreira pour le match à domicile face à leurs adversaires. L’objectif est donc d’essayer de les avoir à disposition pour le derby de samedi contre l’Inter.





Aucune nouveauté pour le moment, en revanche, concernant Ruben Loftus-Cheek, rapporte Milannews.it. Il s’est blessé hier soir à Udine après un duel avec un adversaire.