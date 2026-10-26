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Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

AC Milan : Rabiot, Gila et Moreira ont peu de chances d’être rétablis pour le match contre Bologne, le derby en ligne de mire

Milan AC
A. Rabiot
M. Gila
D. Moreira

En revanche, aucune nouveauté pour le moment concernant Ruben Loftus-Cheek.

Avec 18 points au classement grâce à sa victoire sur le terrain de l’Udinese, l’AC Milan aborde avec confiance, mais aussi avec une légère inquiétude concernant son infirmerie, une semaine qui le verra affronter mercredi à 18 h 30, à San Siro, Bologne, puis l’Inter samedi soir à 20 h 45 dans le derby. Entre aujourd’hui et demain, Ruben Amorim devra examiner attentivement la situation des nombreux blessés de l’effectif de l’AC Milan.


  • Selon les informations recueillies par Milannews.it, Amorim a peu de chances de récupérer Mario Gila, Adrien Rabiot et Diego Moreira pour le match à domicile face à leurs adversaires. L’objectif est donc d’essayer de les avoir à disposition pour le derby de samedi contre l’Inter.


    Aucune nouveauté pour le moment, en revanche, concernant Ruben Loftus-Cheek, rapporte Milannews.it. Il s’est blessé hier soir à Udine après un duel avec un adversaire.

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