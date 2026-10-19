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krosche milanGetty Images
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AC Milan : qui est Marcus Krosche, favori pour le poste de Head Football ? Tous les talents qu’il a valorisés

Milan AC
Mercato
Eintracht Francfort

Voici pourquoi l’AC Milan a choisi Krosche : il déniche et valorise des talents avant de les revendre à prix d’or

Markus Krosche est devenu la priorité de l’AC Milan pour le poste de directeur du football. Un accord définitif est désormais tout proche. La résistance acharnée de l’Eintracht Francfort avait freiné les négociations l’été dernier, mais le moment semble désormais plus propice : Gerry Cardinale a décidé d’accélérer le recrutement d’un nouveau directeur du football, et la candidature du dirigeant allemand est sans aucun doute la plus concrète. D’autant que ce dirigeant de 46 ans a présenté sa démission, acceptée par le club allemand.

AC MILAN, ACCORD FINANCIER AVEC KROSCHE : CE QU’IL RESTE À RÉGLER POUR CONCLURE

  • QUI EST KROSCHE ?

    Avant de devenir dirigeant, Krosche a été milieu de terrain. Formé chez les jeunes du Werder Brême, il est ensuite devenu une figure emblématique de Paderborn.

    De joueur à entraîneur : l'année de sa retraite, il prend les rênes de l'équipe réserve de Paderborn avant de se lancer dans une nouvelle aventure, en suivant son ancien coéquipier et entraîneur Roger Schmidt au Bayer Leverkusen.

    Il y reste moins de deux ans, jusqu'en mars 2017, lorsqu'il est limogé par le Leverkusen. Il revient à Paderborn comme directeur sportif et y entame sa troisième vie dans le football. Il ramène Paderborn de la troisième division à la Bundesliga et, en 2019, le RB Leipzig fait appel à lui pour remplacer Rangnick. Avec le club, il atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2021, année où il démissionne un an avant la fin de son contrat.

    Il rejoint l'Eintracht Francfort, où il construit en quatre ans un projet qui mène à la victoire en Ligue Europa en 2022 et à la troisième place en 2025. À Francfort, il montre aussi son talent pour dénicher des joueurs prometteurs et les vendre à prix d'or.

  • ÉGALEMENT IMPORTANT POUR LES DÉPARTS SUR LE MARCHÉ DES TRANSFERTS

    Krosche est pratiquement devenu le roi des plus-values en Bundesliga. Il suffit de penser aux ventes de Kolo Muani et de Marmoush, tous deux recrutés gratuitement puis revendus respectivement au PSG pour 95 millions et à Manchester City pour 75 millions. Sans oublier Ekitike, recruté pour plus de 30 millions auprès du PSG, puis revendu 95 millions à Liverpool. Et puis Pacho, déniché à l’Antwerp et arrivé en Allemagne pour 13 millions, avant d’être vendu au PSG pour 40 millions. Une qualité qui a fait défaut à l’AC Milan l’été dernier.

  • D’AUTRES TALENTS DÉNICHÉS

    Parmi les faits marquants de sa gestion, on trouve Nkunku, recruté pour environ 20 millions d’euros puis cédé à Chelsea pour environ 60 millions. À Leipzig, il a recruté Dani Olmo pour environ 35 millions d’euros et l’a valorisé jusqu’à une estimation de plus de 60 millions. Sans oublier Dominik Szoboszlai, recruté pour environ 36 millions et revendu/valorisé autour de 72 millions. Le prochain pourrait être Ebnoutalib, passé par Pérouse en Italie mais repéré en deuxième division allemande à Elvesberg : recruté pour 8 millions d’euros, il a déjà inscrit 5 buts en 6 matches de Bundesliga et a séduit Klopp, qui l’a convoqué avec sa sélection allemande. Nathaniel Brown : recruté pour environ 3,5 à 5,5 millions d’euros à Nuremberg et revendu au Bayern Munich à l’été 2026 pour 50 millions d’euros fixes, plus 5 millions de bonus

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