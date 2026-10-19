Markus Krosche est devenu la priorité de l’AC Milan pour le poste de directeur du football. Un accord définitif est désormais tout proche. La résistance acharnée de l’Eintracht Francfort avait freiné les négociations l’été dernier, mais le moment semble désormais plus propice : Gerry Cardinale a décidé d’accélérer le recrutement d’un nouveau directeur du football, et la candidature du dirigeant allemand est sans aucun doute la plus concrète. D’autant que ce dirigeant de 46 ans a présenté sa démission, acceptée par le club allemand.
AC MILAN, ACCORD FINANCIER AVEC KROSCHE : CE QU’IL RESTE À RÉGLER POUR CONCLURE