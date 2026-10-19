Avant de devenir dirigeant, Krosche a été milieu de terrain. Formé chez les jeunes du Werder Brême, il est ensuite devenu une figure emblématique de Paderborn.

De joueur à entraîneur : l'année de sa retraite, il prend les rênes de l'équipe réserve de Paderborn avant de se lancer dans une nouvelle aventure, en suivant son ancien coéquipier et entraîneur Roger Schmidt au Bayer Leverkusen.

Il y reste moins de deux ans, jusqu'en mars 2017, lorsqu'il est limogé par le Leverkusen. Il revient à Paderborn comme directeur sportif et y entame sa troisième vie dans le football. Il ramène Paderborn de la troisième division à la Bundesliga et, en 2019, le RB Leipzig fait appel à lui pour remplacer Rangnick. Avec le club, il atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2021, année où il démissionne un an avant la fin de son contrat.

Il rejoint l'Eintracht Francfort, où il construit en quatre ans un projet qui mène à la victoire en Ligue Europa en 2022 et à la troisième place en 2025. À Francfort, il montre aussi son talent pour dénicher des joueurs prometteurs et les vendre à prix d'or.