AC Milan : qui est Marcus Krosche, favori pour le poste de Head Football ? Tous les talents qu’il a mis en valeur

Markus Krosche est devenu la priorité numéro un de l'AC Milan pour occuper le poste de Head of Football. Un accord définitif est désormais tout proche. La résistance acharnée de l'Eintracht Francfort avait freiné les négociations l'été dernier, mais les circonstances semblent aujourd'hui plus favorables : Gerry Cardinale a décidé d'accélérer pour faire venir un nouveau Head of Football, et la candidature du dirigeant allemand est de loin la plus concrète. D'autant que le dirigeant de 46 ans a présenté sa démission, acceptée par le club allemand.
AC MILAN, ACCORD FINANCIER AVEC KROSCHE : CE QU'IL RESTE À RÉGLER POUR CONCLURE