AC Milan : qui est Marcus Krosche, favori pour le poste de Head Football ? Tous les talents qu’il a mis en valeur

Avant de devenir dirigeant, Krosche était milieu de terrain. Formé chez les jeunes du Werder Brême, il est ensuite devenu une figure emblématique de Paderborn.

De joueur, il devient entraîneur : l’année où il prend sa retraite, il prend les rênes de la deuxième équipe de Paderborn, avant de se lancer dans une nouvelle aventure en suivant son ancien coéquipier et entraîneur Roger Schmidt au Bayer Leverkusen.

Il y reste moins de deux ans, jusqu’en mars 2017, lorsqu’il est licencié par Leverkusen. Il revient à Paderborn comme directeur sportif et y entame sa troisième vie dans le football. Il fait remonter Paderborn de troisième division en Bundesliga et, en 2019, il est appelé par le RB Leipzig pour remplacer Rangnick. Avec le club, il atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2021, année où il démissionne un an avant la fin de son contrat.

Il rejoint l’Eintracht Francfort, où il construit en quatre ans un projet qui mène à la victoire en Ligue Europa en 2022 et à la troisième place en 2025. À Francfort, il démontre aussi son talent pour dénicher des joueurs prometteurs et les revendre à prix d’or.