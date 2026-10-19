Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
krosche milanGetty Images
Traduit par

AC Milan : qui est Marcus Krosche, favori pour le poste de Head Football ? Tous les talents qu’il a mis en valeur

Milan AC

Voici pourquoi l’AC Milan a choisi Krosche : il déniche et valorise les talents avant de les revendre à prix d’or

Markus Krosche est devenu la priorité numéro un de l'AC Milan pour occuper le poste de Head of Football. Un accord définitif est désormais tout proche. La résistance acharnée de l'Eintracht Francfort avait freiné les négociations l'été dernier, mais les circonstances semblent aujourd'hui plus favorables : Gerry Cardinale a décidé d'accélérer pour faire venir un nouveau Head of Football, et la candidature du dirigeant allemand est de loin la plus concrète. D'autant que le dirigeant de 46 ans a présenté sa démission, acceptée par le club allemand.

AC MILAN, ACCORD FINANCIER AVEC KROSCHE : CE QU'IL RESTE À RÉGLER POUR CONCLURE

  • QUI EST KROSCHE ?

    Avant de devenir dirigeant, Krosche était milieu de terrain. Formé chez les jeunes du Werder Brême, il est ensuite devenu une figure emblématique de Paderborn.

    De joueur, il devient entraîneur : l’année où il prend sa retraite, il prend les rênes de la deuxième équipe de Paderborn, avant de se lancer dans une nouvelle aventure en suivant son ancien coéquipier et entraîneur Roger Schmidt au Bayer Leverkusen.

    Il y reste moins de deux ans, jusqu’en mars 2017, lorsqu’il est licencié par Leverkusen. Il revient à Paderborn comme directeur sportif et y entame sa troisième vie dans le football. Il fait remonter Paderborn de troisième division en Bundesliga et, en 2019, il est appelé par le RB Leipzig pour remplacer Rangnick. Avec le club, il atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2021, année où il démissionne un an avant la fin de son contrat.

    Il rejoint l’Eintracht Francfort, où il construit en quatre ans un projet qui mène à la victoire en Ligue Europa en 2022 et à la troisième place en 2025. À Francfort, il démontre aussi son talent pour dénicher des joueurs prometteurs et les revendre à prix d’or.

  • IMPORTANT AUSSI POUR LES DÉPARTS SUR LE MERCATO

    Krosche est devenu le roi des plus-values en Bundesliga. Il suffit de penser aux ventes de Kolo Muani et de Marmoush, tous deux recrutés gratuitement puis revendus respectivement pour 95 et 75 millions d’euros au PSG et à Manchester City. Sans oublier Ekitike, certes recruté au PSG pour plus de 30 millions d’euros, mais revendu à Liverpool pour 95 millions. Et puis Pacho, repéré à l’Antwerp et amené en Allemagne pour 13 millions d’euros avant d’être vendu au PSG pour 40 millions. Un savoir-faire qui a manqué à l’AC Milan l’été dernier.

  • D’AUTRES TALENTS DÉNICHÉS

    Parmi les faits marquants de son mandat, on trouve Nkunku, recruté pour environ 20 millions d'euros puis cédé à Chelsea pour environ 60 millions. Au RB Leipzig, il a recruté Dani Olmo pour environ 35 millions d'euros et fait grimper sa valeur jusqu'à au moins 60 millions. Sans oublier Dominik Szoboszlai, recruté pour environ 36 millions et revendu, ou valorisé, autour de 72 millions. Le prochain pourrait être Ebnoutalib, passé par l'Italie au Perugia, mais repéré en deuxième division allemande à l'Elvesberg : recruté pour 8 millions d'euros, il a déjà inscrit 5 buts en 6 matches de Bundesliga et a convaincu Klopp, qui l'a convoqué en équipe d'Allemagne. Nathaniel Brown : recruté pour environ 3,5 à 5,5 millions en provenance de Nuremberg et revendu au Bayern Munich à l'été 2026 pour 50 millions fixes, plus 5 millions de bonus

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
BOU

BOU

Ligue Europa

22 oct. 2026

MIL

MIL