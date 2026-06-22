AC Milan : qui est Hendrik Almstadt ? Expert en analyse de données, titulaire d’un diplôme en économie et nouveau directeur du Player Trading, il occupe une fonction stratégique dans la structuration du club

Né en 1973, cet Allemand est présenté comme une pièce maîtresse du nouveau Milan, où il endossera le rôle de directeur des transferts. Il aura donc la charge des négociations. Selon Fanpage, Almstadt a étudié à la prestigieuse London School of Economics avant d’obtenir un MBA à Harvard. Il s’est forgé une solide réputation grâce à l’exploitation de données et d’analyses avancées appliquées au football professionnel. Entre 2010 et 2015, il a travaillé à Arsenal, supervisant le recrutement, le développement sportif et la planification stratégique. En 2015, il est devenu le premier directeur sportif de l’histoire d’Aston Villa, participant à la réorganisation du secteur technique et du système de recrutement.



