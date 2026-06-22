Le Milan se réinvente avec une restructuration surprise. Après plusieurs semaines de recherche d’un nouveau directeur sportif et d’un nouveau responsable du football, Gerry Cardinale a choisi de changer de stratégie. Le patron de RedBird sort de l’ombre et endosse un rôle plus opérationnel. À ses côtés, une nouvelle structure intégrée réunissant propriétaires, direction et entraîneur autour d’une même vision : Massimo Calvelli comme directeur général, Bobby Gardiner et Donato Lomonte comme responsables du secteur sportif, et surtout Hendrik Almstadt, en charge des transferts.
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AC Milan : qui est Hendrik Almstadt ? Expert en analyse de données, titulaire d’un diplôme en économie et nouveau directeur du Player Trading, il occupe une fonction stratégique dans la structuration du club
L'HOMME DES NÉGOCIATIONS
Né en 1973, cet Allemand est présenté comme une pièce maîtresse du nouveau Milan, où il endossera le rôle de directeur des transferts. Il aura donc la charge des négociations. Selon Fanpage, Almstadt a étudié à la prestigieuse London School of Economics avant d’obtenir un MBA à Harvard. Il s’est forgé une solide réputation grâce à l’exploitation de données et d’analyses avancées appliquées au football professionnel. Entre 2010 et 2015, il a travaillé à Arsenal, supervisant le recrutement, le développement sportif et la planification stratégique. En 2015, il est devenu le premier directeur sportif de l’histoire d’Aston Villa, participant à la réorganisation du secteur technique et du système de recrutement.
Les données sont au cœur du marché des transferts.
Nommé en 2019 par Ivan Gazidis, alors directeur général des Rossoneri sous l’ère Elliott, Almstadt est souvent présenté comme un expert capable d’évaluer les joueurs sous leurs aspects techniques, économiques et financiers. Il a contribué à mettre en place des processus décisionnels appuyés sur les données, modernisant ainsi les services de recrutement et de détection des talents du club lombard. Almstadt figure parmi les dirigeants ayant popularisé l’approche « data-driven » dans le football européen. Son parcours illustre l’alliance vertueuse entre management, économie et performance sportive. La nouvelle ligne directrice du Milan sur le marché des transferts est claire : données et durabilité guident désormais le projet, en accord avec l’ensemble des parties prenantes du club.
NOUVELLE ORGANISATION
Selon *La Gazzetta dello Sport*, Almstadt sera le dirigeant sportif le plus proche d’Amorim et pourra échanger avec lui sur les besoins et les questions les plus strictement techniques. Il supervisera également l’analyse des données et le recrutement, un domaine placé sous la responsabilité de Donato Lomonte. Il s’appuiera sur les recommandations de huit recruteurs couvrant le monde entier, avec une attention particulière portée à l’Angleterre, la France, l’Argentine, les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie. Enfin, un « Head of Recruitment Analysis », déjà sélectionné, assurera l’analyse vidéo et le soutien sportif. Une fois cette organisation en place, le mercato des transferts, tant en entrées qu’en sorties, pourra s’ouvrir dans les meilleures conditions.