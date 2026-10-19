Parmi les mérites que l’on doit objectivement reconnaître à Amorim figure celui d’avoir relancé de lourds investissements récents qui semblaient ne plus avoir leur place au club. Le cas le plus emblématique est celui de Chukwueze, avec qui il a noué une relation directe, franche et productive : c’est Amorim qui l’a repositionné au poste de milieu droit, alors qu’il était arrivé à l’AC Milan comme ailier dans une attaque à trois. Il serait toutefois naïf d’oublier que Chuku, comme l’appellent ses coéquipiers, n’a pas joué régulièrement ces deux dernières années et qu’il peut donc ressentir les effets des interruptions ou de la fatigue : face à l’Atalanta, Hutichinson n’a pas totalement convaincu, surtout sans le ballon. C’est là que Moreira, lui, peut se révéler utile : en excellente forme mentale et physique, il peut remplacer Chukwueze à droite lorsque ce sera nécessaire. Sa prestation à ce poste face à la Juventus ne doit pas induire en erreur : Diego donne certes le meilleur de lui-même sur le côté opposé, mais il disputait contre la Juventus son premier match comme titulaire et a donc aussi été un peu gagné par l’émotion.