Amorim était un excellent milieu de terrain lorsqu’il était joueur, mais quand il s’agit d’Estupinan, il devient le plus coriace des défenseurs : « À la fin du mercato, nous avions une liste de clubs qui voulaient Estupinan. Mais j’ai dit non. Je veux donc que les supporters sachent que c’était ma responsabilité. » Plus précisément, outre Aston Villa, le Benfica avait beaucoup insisté dans les dernières heures pour tenter d’obtenir une ouverture de l’AC Milan, qui n’est jamais venue. Et cela précisément parce que Amorim l’a voulu, lui qui continue de croire aveuglément en l’international équatorien, même si ce dernier a encore été la cible des critiques hier face à l’Atalanta pour un passage sur le terrain vraiment désastreux.
AC Milan : pourquoi Amorim défend personnellement Estupinan, la gestion des joueurs de couloir et le possible double rôle de Moreira
LES TITULAIRES DÉSIGNÉS
Amorim est le capitaine d’un navire qui change d’équipage, volontairement et de façon délibérée. L’entraîneur portugais croit fermement en ses idées, notamment en une gestion sans bloc défini ni même système fixe. Mais après les avoir longuement testées depuis le début, match après match selon les adversaires, il est arrivé à une conclusion : l’AC Milan est plus compétitif et plus dangereux avec Chukwueze et Moreira à gauche. Ce dernier est déjà devenu l’un des chouchous de San Siro : ses accélérations le long de la ligne de touche sont saluées par les applaudissements nourris du stade milanais. Une question d’affinité et de talent.
Estupiñán avant Bartesaghi
Mais revenons au plaidoyer d’Amorim en faveur d’Estupinan, digne des meilleurs avocats : il veut protéger le joueur pour qu’il évolue plus librement, sans avoir constamment peur de se tromper. Même sur les passes les plus simples ou les lectures du jeu les plus élémentaires. Le Portugais n’est pas près de changer d’avis : fidèle à sa conviction, il considère l’ancien joueur de Brighton comme plus avancé que Bartesaghi, qui, après ses engagements avec les moins de 21 ans, semble avoir surmonté les difficultés montrées en fin de saison dernière.
Moreira, également doublure de Chukwueze
Parmi les mérites que l’on doit objectivement reconnaître à Amorim figure celui d’avoir relancé de lourds investissements récents qui semblaient ne plus avoir leur place au club. Le cas le plus emblématique est celui de Chukwueze, avec qui il a noué une relation directe, franche et productive : c’est Amorim qui l’a repositionné au poste de milieu droit, alors qu’il était arrivé à l’AC Milan comme ailier dans une attaque à trois. Il serait toutefois naïf d’oublier que Chuku, comme l’appellent ses coéquipiers, n’a pas joué régulièrement ces deux dernières années et qu’il peut donc ressentir les effets des interruptions ou de la fatigue : face à l’Atalanta, Hutichinson n’a pas totalement convaincu, surtout sans le ballon. C’est là que Moreira, lui, peut se révéler utile : en excellente forme mentale et physique, il peut remplacer Chukwueze à droite lorsque ce sera nécessaire. Sa prestation à ce poste face à la Juventus ne doit pas induire en erreur : Diego donne certes le meilleur de lui-même sur le côté opposé, mais il disputait contre la Juventus son premier match comme titulaire et a donc aussi été un peu gagné par l’émotion.
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