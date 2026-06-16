Le long processus de sélection est désormais définitivement clos. Ruben Amorim est le nouvel entraîneur du Milan : c'est ce qu'annonce le club rossonero dans un communiqué publié sur ses canaux officiels.





«L'AC Milan annonce avoir confié la direction technique de l'équipe première masculine à Rúben Amorim.

Après avoir raccroché les crampons en 2018, il a immédiatement entamé sa carrière d’entraîneur, dirigeant successivement Casa Pia puis Braga.

Après des débuts prometteurs sur les bancs de Casa Pia puis de Braga, il prend en 2020 les commandes du Sporting CP et lance un cycle marqué par une forte identité de jeu, l’innovation et la valorisation des joueurs. Son bilan parle de lui-même : deux titres de champion du Portugal, deux Coupes de la Ligue et une Supercoupe. Avant de rejoindre le club lombard, il a dirigé Manchester United.

Au fil de sa carrière, il a développé un style de jeu moderne et offensif, fondé sur une organisation rigoureuse, tout en révélant et en faisant progresser de nombreux jeunes talents. »