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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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AC Milan officialise l’arrivée d’Amorim : « Je relève ce défi avec fierté et enthousiasme, pleinement conscient de ce que représentent ces couleurs. »

R. Amorim
Milan AC
Mercato

C’est officiel : Ruben Amorim succède à Massimiliano Allegri au poste d’entraîneur du Milan.

Le long processus de sélection est désormais définitivement clos. Ruben Amorim est le nouvel entraîneur du Milan : c'est ce qu'annonce le club rossonero dans un communiqué publié sur ses canaux officiels.


«L'AC Milan annonce avoir confié la direction technique de l'équipe première masculine à Rúben Amorim.

Après avoir raccroché les crampons en 2018, il a immédiatement entamé sa carrière d’entraîneur, dirigeant successivement Casa Pia puis Braga.

Après des débuts prometteurs sur les bancs de Casa Pia puis de Braga, il prend en 2020 les commandes du Sporting CP et lance un cycle marqué par une forte identité de jeu, l’innovation et la valorisation des joueurs. Son bilan parle de lui-même : deux titres de champion du Portugal, deux Coupes de la Ligue et une Supercoupe. Avant de rejoindre le club lombard, il a dirigé Manchester United.

Au fil de sa carrière, il a développé un style de jeu moderne et offensif, fondé sur une organisation rigoureuse, tout en révélant et en faisant progresser de nombreux jeunes talents. »

  • LES PROPOS DU CARDINAL

    « Nous suivons Rúben depuis des années. Son parcours au Sporting a été extraordinaire et correspond exactement au style de jeu que nous recherchons. C’est l’un des entraîneurs les plus compétents et les plus innovants de la nouvelle génération européenne : jeune, ambitieux, doté d’une identité footballistique claire et d’une approche tactique bien définie », a déclaré Gerry Cardinale, associé gérant de RedBird Capital Partners. « Rúben prône un football offensif et à haute intensité. Sa philosophie correspond parfaitement à notre vision, et ses qualités de leader, associées à sa capacité à faire progresser les joueurs, nous ont profondément impressionnés. Nous croyons en lui et sommes ravis de l’accueillir au sein du Club. »

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  • Et celles d’Amorim

    « Certaines ambitions vous suivent tout au long de votre carrière et, pour moi, entraîner le Milan a toujours été l’une d’elles », a déclaré Rúben Amorim« Je sais parfaitement ce que représente ce club : une histoire, un prestige et des supporters extraordinaires partout dans le monde. C’est un défi que je relève avec fierté et enthousiasme, en pleine conscience de ce que signifient ces couleurs. J’ai hâte de commencer et de vivre chaque jour la passion qui anime le Milan. »

    L’AC Milan souhaite la bienvenue à Rúben Amorim et à son staff.