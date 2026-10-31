Yunus Musah, milieu de terrain de l’AC Milan, s’est exprimé au micro de Sky Sport 24 après la victoire 3-1 dans le derby face à l’Inter : « C’est la plus belle soirée de l’année. Nous savons que, lorsqu’on gagne un derby, surtout à domicile, l’ambiance dans le stade est incroyable, les supporters sont incroyables. Nous apprenons de chaque match : nous avons tiré des leçons du match contre Bologne et nous essayons de ne pas refaire les mêmes erreurs à l’avenir. »