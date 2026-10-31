Yunus Musah, milieu de terrain de l’AC Milan, s’est exprimé au micro de Sky Sport 24 après la victoire 3-1 dans le derby face à l’Inter : « C’est la plus belle soirée de l’année. Nous savons que, lorsqu’on gagne un derby, surtout à domicile, l’ambiance dans le stade est incroyable, les supporters sont incroyables. Nous apprenons de chaque match : nous avons tiré des leçons du match contre Bologne et nous essayons de ne pas refaire les mêmes erreurs à l’avenir. »
AC Milan, Musah : « On avait préparé ce corner. Je suis content, mais dans le football, on a la mémoire courte. »
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Ovation debout
« Je suis content de la situation actuelle, mais le football a la mémoire courte et je dois continuer comme ça jusqu’à la fin de la saison. Sinon, je sais que les choses peuvent encore changer très vite. Ici, il faut bien jouer à chaque match, parce qu’il y a toujours quelqu’un qui veut prendre ta place. Tu es à l’AC Milan. »
Corner travaillé
« C’était un corner que nous avions préparé, car nous savions que l’Inter ne suivrait pas Adrien. Non, pour moi, il a voulu mettre le ballon là pour créer le danger, le mettre là et espérer qu’il y ait quelqu’un. Mais non, sincèrement, je ne pense pas qu’il ait voulu tirer. »
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