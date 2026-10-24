Ces derniers jours, Ghilardi, de la Roma, a été proposé à l’AC Milan : le joueur né en 2003 progresse sous les ordres de Gasperini, mais son temps de jeu à la Roma est vraiment limité.





Mendes tente de convaincre Lecce d’accepter un prêt payant de Thiago Gabriel, car il y voit une solution possible pour l’AC Milan. Amorim n’est pas très convaincu, mais la question sera abordée.