L’urgence totale qui secoue l’AC Milan à la veille du match de demain soir contre l’Udinese remet au premier plan un problème qui s’était déjà dessiné en début de saison : l’effectif est trop court et incomplet pour tenir le rythme d’une saison complexe qui voit l’AC Milan engagé sur trois fronts. Les blessures qui ont décimé l’AC Milan ces dix derniers jours compliquent encore la situation : en l’absence de Gabbia, indisponible de longue date, et de Gila, De Winter et Pavlovic devront faire des heures supplémentaires. Recruter un défenseur en janvier est une priorité.
AC Milan, Mendes à la manœuvre et deux grands noms sur la liste : ce qui filtre sur le gros coup envisagé en défense en janvier
GHILARDI PROPOSÉ
Ces derniers jours, Ghilardi, de la Roma, a été proposé à l’AC Milan : le joueur né en 2003 progresse sous les ordres de Gasperini, mais son temps de jeu à la Roma est vraiment limité.
Mendes tente de convaincre Lecce d’accepter un prêt payant de Thiago Gabriel, car il y voit une solution possible pour l’AC Milan. Amorim n’est pas très convaincu, mais la question sera abordée.
INÁCIO ET KIM
Sur la liste de courses de l’AC Milan, les noms d’Inacio et de Kim figurent toujours en bonne place : le Portugais reste en tête, dans l’attente de signaux du Sporting Lisbonne, et le Sud-Coréen occupe la deuxième place. Pour ce dernier, les difficultés tiennent surtout à son salaire, car le Bayern Munich ne ferme pas la porte à un transfert anticipé en janvier.
YORO POUR LA SAISON PROCHAINE
Pour la saison prochaine, l'AC Milan apprécie beaucoup le profil d'un talentueux défenseur français de Manchester United né en 2005 : Yoro. L'AC Milan espère pouvoir compter sur le travail de son agent Mendes pour tenter de monter l'opération cet été : il faudra entre 40 et 50 millions d'euros.
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