Mike Maignan a été l’un des protagonistes malheureux de la très décevante défaite 3-0 subie en Ligue Europa par l’AC Milan face à Bournemouth. Le gardien et capitaine de l’AC Milan a en effet été directement expulsé pour avoir poussé son adversaire Tyler Adams, les mains au visage, à la suite d’un corner, en première période, alors que les Anglais menaient déjà 1-0.

Après le match, il ne s’est pas présenté devant les médias pour s’exprimer et plusieurs médias ont fait état de son départ anticipé du stade, le visage visiblement fermé. Le gardien a rompu ce silence aujourd’hui dans une story Instagram, où il a expliqué sa position et s’est défendu face aux critiques des médias.



