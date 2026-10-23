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Maignan espulso Bournemouth MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan, Maignan prend la parole : « Un geste involontaire, je suis habitué à certaines interprétations des médias... Le club, le staff et mes coéquipiers savent quelle personne et quel capitaine je suis. »

Milan AC
M. Maignan
Bournemouth vs Milan AC
Bournemouth
Ligue Europa

Le gardien a publié une story sur Instagram pour s’exprimer pour la première fois depuis son expulsion.

Mike Maignan a été l’un des protagonistes malheureux de la très décevante défaite 3-0 subie en Ligue Europa par l’AC Milan face à Bournemouth. Le gardien et capitaine de l’AC Milan a en effet été directement expulsé pour avoir poussé son adversaire Tyler Adams, les mains au visage, à la suite d’un corner, en première période, alors que les Anglais menaient déjà 1-0.

Après le match, il ne s’est pas présenté devant les médias pour s’exprimer et plusieurs médias ont fait état de son départ anticipé du stade, le visage visiblement fermé. Le gardien a rompu ce silence aujourd’hui dans une story Instagram, où il a expliqué sa position et s’est défendu face aux critiques des médias.


  • storia maignan social

    LE MESSAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

    « Mon geste n’était pas intentionnel. Comme tous les gardiens et comme à chaque match, je voulais me créer de l’espace dans ma zone. 

    Malheureusement, cela a donné une mauvaise image, en particulier aux jeunes spectateurs qui nous regardent.  

    Le club, le staff et mes coéquipiers savent quel genre de personne et de capitaine je suis. Ils connaissent mes intentions et les abandonner n’en fait pas partie.  

    Pour le reste, nous sommes habitués aux interprétations de certaines personnes et de certains médias. »

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