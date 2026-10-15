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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan : les vrais montants des recrutements de Ramos, Estupinan, Ricci et Rabiot, selon les chiffres officiels du bilan 2026. Nkunku et Jashari à plus de 35 millions d’euros

Milan AC
G. Ramos
P. Estupinan
A. Rabiot
C. Nkunku
S. Ricci
A. Jashari

Ramos, le mieux payé de tous les temps ; Rabiot, moins payé que Cisse, Odogu et Athekame.

Dans les détails des comptes clos le 30 juin 2026, qui seront approuvés par l’assemblée des actionnaires de l’AC Milan, apparaissent les chiffres officiels de nombreuses opérations de mercato conclues sous la direction d’Igli Tare et, enfin, par Cardinale en personne. C’est le cas de Goncalo Ramos, arrivé à Milanello au plus tard le 30 juin, alors que le directeur sportif albanais avait déjà été écarté de ses fonctions.


Ces montants, révélés par Radio Rossonera, sont à considérer hors bonus éventuels, qui pourront être déclenchés ou qui ont pu l’être après le 30 juin et qui, par conséquent, ne pèsent pas sur les comptes de la saison passée.

  • BILAN DANS LE ROUGE

    Il faut rappeler qu’après une longue période, l’AC Milan affiche de nouveau des comptes dans le rouge. Après trois années consécutives de bénéfices, de 2023 à 2025, le déficit enregistré au 30 juin 2026 s’établit autour de 24 millions d’euros. Le chiffre d’affaires s’élève à environ 464 millions d’euros, avec une baisse des recettes d’environ 6 % par rapport aux comptes de 2025, due à l’absence de participation aux coupes.

  • Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images

    GONÇALO RAMOS

    Fort d'une croissance du chiffre d'affaires désormais stabilisée et d'une hausse du sponsoring comme des opérations de transferts de joueurs, l'AC Milan a choisi d'inscrire l'opération Goncalo Ramos au bilan 2026 afin qu'elle pèse moins lourd sur celui qui sera clôturé le 30 juin 2027.

    Les montants hors bonus sont évidemment conséquents, puisque l'AC Milan a versé 73,1 millions d'euros au PSG pour la seule indemnité de transfert.

  • Nkunku LipsiaGetty Images

    Nkunku et Jashari au-dessus de 30 millions

    Igli Tare a bouclé deux transferts pour lesquels l’AC Milan a déboursé plus de 35 millions d’euros chacun.

    Pour recruter Chirstopher Nkunku en provenance de Chelsea, le montant hors bonus atteint 37,9 millions d’euros, tandis qu’Ardon Jashari a quitté Bruges pour 35,7 millions d’euros.

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  • Estupinan MilanGetty Images

    RICCI, DE WINTER ET ESTUPIÑÁN

    Trois transferts ont avoisiné les 20 millions d’euros.

    Le premier et le plus coûteux des trois a déjà quitté Milan pour Côme sous forme de prêt : Samuele Ricci, recruté au Torino pour 24,8 millions d’euros.

    Koni De Winter est quant à lui arrivé du Genoa pour un montant fixe de 21,4 millions d’euros, tandis que Pervis Estupinan a rejoint Milanello en provenance de Premier League pour 18,3 millions d’euros.

  • Rabiot MilanGetty Images

    À trois, plus coûteux que Rabiot et Modric

    Les deux joueurs les plus importants du milieu de terrain de l’AC Milan, Luka Modric et Adrien Rabiot, ont coûté respectivement 1,8 million d’euros pour le Croate (en commissions, puisqu’il est arrivé libre) et seulement 7,4 millions d’euros pour le Français, qui était alors en conflit avec Marseille après sa bagarre avec Rowe.

    Trois joueurs ont toutefois coûté plus cher que chacun d’eux : Athekame, recruté pour 10,9 millions d’euros et aujourd’hui prêté à Lyon ; Alphadjo Cisse, acheté 8,4 millions d’euros en février et laissé en prêt à Catanzaro ; et Odogu, arrivé de Wolfsburg pour 8 millions d’euros et aujourd’hui prêté à Toulouse.



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