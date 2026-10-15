Dans les détails des comptes clos le 30 juin 2026, qui seront approuvés par l’assemblée des actionnaires de l’AC Milan, apparaissent les chiffres officiels de nombreuses opérations de mercato conclues sous la direction d’Igli Tare et, enfin, par Cardinale en personne. C’est le cas de Goncalo Ramos, arrivé à Milanello au plus tard le 30 juin, alors que le directeur sportif albanais avait déjà été écarté de ses fonctions.





Ces montants, révélés par Radio Rossonera, sont à considérer hors bonus éventuels, qui pourront être déclenchés ou qui ont pu l’être après le 30 juin et qui, par conséquent, ne pèsent pas sur les comptes de la saison passée.