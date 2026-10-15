Les comptes clos au 30 juin 2026, qui seront approuvés par l’assemblée des actionnaires de l’AC Milan, révèlent les chiffres officiels de nombreuses opérations de départ sur le marché des transferts, notamment des cessions définitives et des levées d’option d’achat par d’autres clubs, conclues sous la direction d’Igli Tare.





Ces montants, dévoilés par Radio Rossonera, s’entendent hors bonus divers et éventuels, susceptibles de se déclencher ou ayant pu se déclencher après le 30 juin et qui, par conséquent, ne pèsent pas sur les comptes de la saison passée.



