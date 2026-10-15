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CM Grafica Theo Hernandez Al Hilal Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan, les véritables montants des départs de Théo Hernandez, Thiaw et Morata : les chiffres officiels du bilan 2026, des rentrées d’argent aussi pour Colombo et Pobega

Milan AC
M. Thiaw
T. Hernandez
A. Jimenez
A. Morata
Mercato
Como
Bologne
Genoa

Thiaw plus que Theo, quel bradage pour Morata et Emerson Royal !

Les comptes clos au 30 juin 2026, qui seront approuvés par l’assemblée des actionnaires de l’AC Milan, révèlent les chiffres officiels de nombreuses opérations de départ sur le marché des transferts, notamment des cessions définitives et des levées d’option d’achat par d’autres clubs, conclues sous la direction d’Igli Tare.


Ces montants, dévoilés par Radio Rossonera, s’entendent hors bonus divers et éventuels, susceptibles de se déclencher ou ayant pu se déclencher après le 30 juin et qui, par conséquent, ne pèsent pas sur les comptes de la saison passée.


  • COMPTES DANS LE ROUGE

    Il faut rappeler qu’après une longue période, l’AC Milan affiche de nouveau un déficit dans ses comptes. Après trois années consécutives de bénéfices, de 2023 à 2025, le déficit enregistré au 30 juin 2026 s’établit à environ 24 millions d’euros. Le chiffre d’affaires atteint environ 464 millions d’euros, avec une baisse des revenus d’environ 6 % par rapport à l’exercice 2025, due à l’absence de participation aux compétitions européennes.

  • THIAW PLUS QUE THEO

    La vente de Reijnders à Manchester City ayant été comptabilisée dans les comptes 2025, le départ qui a rapporté le plus au club est celui de Malick Thiaw à Newcastle, pour 34,1 millions d’euros hors bonus.

    Une somme bien supérieure aux 25 millions d’euros perçus pour Theo Hernandez, cédé à Al-Hilal.

  • JIMENZ, OKAFOR ET L’EFFONDREMENT D’EMERSON ET DE MORATA

    Le départ d’Alex Jimenez, aujourd’hui à la Fiorentina et cédé à Bournemouth, se chiffre à moins de 20 millions d’euros, plus précisément à 18,5 millions. Pour Okafor, parti à Leeds, le montant s’arrête à 18 millions.

    Les valeurs d’Emerson Royal et de Morata s’effondrent : un an seulement après leur recrutement, ils ont été revendus pour respectivement 9 et 11 millions d’euros.

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  • DES RECETTES AUSSI GRÂCE À ADLI, POBEGA ET COLOMBO

    Le départ d’Adli à Al Shabab a rapporté 5,2 millions d’euros à l’AC Milan, qui a également encaissé 7,6 millions d’euros pour le rachat de Colombo par le Genoa et 4,9 millions d’euros pour celui de Pobega par Bologne.