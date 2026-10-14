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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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AC Milan : les revenus du sponsoring dépassent pour la première fois les 100 millions d’euros, analyse des chiffres du club

Milan AC

Un portefeuille de partenariats toujours plus étoffé pour l’AC Milan : comment Red Bird a augmenté ses revenus

Pour la première fois de son histoire plus que centenaire, l’AC Milan franchit la barre des 100 millions d’euros de revenus issus du sponsoring. C’est l’un des chiffres les plus marquants du bilan de l’exercice 2025/26 approuvé par le conseil d’administration du club de la via Aldo Rossi.

Ce résultat conforte le travail du secteur commercial de l’AC Milan, dans un exercice marqué par l’absence de compétitions européennes la saison passée et de Ligue des champions cette saison. Malgré cet impact négatif, l’AC Milan a terminé la saison avec 464,6 millions d’euros de revenus, restant au niveau des deux précédentes saisons record : ce chiffre progresse de 1,7 % par rapport à 2023/24 et recule de 6 % par rapport à 2024/25.

Les activités les moins directement liées à la participation aux compétitions européennes ont surtout permis de maintenir les revenus. Parmi elles, le sponsoring constitue l’un des facteurs les plus déterminants.

  • UN PORTEFEUILLE BEAUCOUP PLUS LARGE

    Parmi les partenariats les plus lucratifs figurent Emirates, sponsor principal de l’AC Milan, et Puma, son équipementier. Selon les estimations, le contrat avec Emirates rapporte environ 35 millions d’euros par an, tandis que l’accord avec Puma apporte aux caisses de l’AC Milan plus de 30 millions d’euros environ par saison, en tenant compte de la part fixe et des bonus.

    Autre partenariat solide et de longue date : celui conclu avec MSC Croisières, partenaire officiel et sponsor sur la manche, récemment prolongé jusqu’en 2027. Parmi les sponsors présents sur le maillot figure aussi Bitpanda, sponsor au dos du maillot de l’AC Milan. Ce contrat vaut environ 5 millions d’euros par saison. Concernant l’équipe féminine, Banco BPM est le sponsor principal du maillot de l’AC Milan féminin.

  • LES NOUVEAUX ACCORDS

    L’AC Milan ne s’arrête pas et redouble d’efforts. Parmi les nouveaux accords figure celui conclu avec FPG Fortune Prime Global, qui devient partenaire premium et partenaire officiel du club pour le trading en ligne. Très important également sur le plan économique, le nouvel accord avec Boggi Milano, qui rejoint les partenaires mondiaux de l’AC Milan en tant que partenaire officiel pour les tenues habillées.

    Autre arrivée notable, celle de DHL, qui devient partenaire premium et partenaire logistique officiel. Du côté des renouvellements, BMW Italia a confirmé pour la sixième année consécutive son partenariat lancé en 2021 et restera partenaire premium et partenaire automobile officiel du club pour la saison 2026-2027.

  • La billetterie bat des records

    Le volet commercial du bilan bénéficie également de la très forte fidélité du public à San Siro. Les recettes de billetterie liées à la Serie A sont en hausse et l’AC Milan confirme, pour la deuxième année consécutive, sa place de club affichant la plus forte affluence moyenne du championnat, avec plus de 72 000 spectateurs par match.

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