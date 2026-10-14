Pour la première fois de son histoire plus que centenaire, l’AC Milan franchit la barre des 100 millions d’euros de revenus issus du sponsoring. C’est l’un des chiffres les plus marquants du bilan de l’exercice 2025/26 approuvé par le conseil d’administration du club de la via Aldo Rossi.

Ce résultat conforte le travail du secteur commercial de l’AC Milan, dans un exercice marqué par l’absence de compétitions européennes la saison passée et de Ligue des champions cette saison. Malgré cet impact négatif, l’AC Milan a terminé la saison avec 464,6 millions d’euros de revenus, restant au niveau des deux précédentes saisons record : ce chiffre progresse de 1,7 % par rapport à 2023/24 et recule de 6 % par rapport à 2024/25.

Les activités les moins directement liées à la participation aux compétitions européennes ont surtout permis de maintenir les revenus. Parmi elles, le sponsoring constitue l’un des facteurs les plus déterminants.