Parmi les différents prêts mis en place par la direction de l’AC Milan à travers l’Europe, celui de David Odogu à Toulouse suscite des doutes. Le jeune défenseur central allemand, transféré cet été à Toulouse, club sœur de l’AC Milan, dans le but d’acquérir de l’expérience et du temps de jeu dans un championnat compétitif comme la Ligue 1, ne trouve jamais le moindre temps de jeu. Les raisons d’espérer une belle aventure ne manquaient pas, notamment parce que le club français appartient lui aussi au groupe RedBird, mais la réalité est qu’il n’a joué aucune minute en championnat. L’entraîneur Jens Bertel Askou ne compte pas sur l’ancien défenseur de Wolfsburg.
AC Milan : le prêt de David Odogu à Toulouse pourrait prendre fin dès janvier. Il n’a disputé aucune minute et les deux clubs discutent d’une éventuelle résiliation du prêt dès janvier
CONTACTS EN COURS
Depuis le début de la saison, Oodogu fait la navette entre le banc et les tribunes. Il n’a pas été convoqué à trois reprises et a manqué le dernier match face à Strasbourg en raison d’un état fiévreux. Le joueur né en 2006 n’est pas satisfait de sa situation et aurait déjà demandé à partir.
Selon le site consacré à l’actualité du club français LesViolets.com, et comme l’a confirmé la rédaction allemande de Sky, la direction de l’AC Milan et les dirigeants de Toulouse ont eu des discussions approfondies ces derniers jours au sujet de l’avenir du défenseur né en 2006.
Un investissement de 6 millions, plus des bonus
Sauf surprise, Odogu rentrera à l’AC Milan, qui lui cherchera un nouveau club pour la seconde moitié de la saison. Avec l’espoir de trouver une équipe prête à miser résolument sur celui qui était considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs du football allemand.
L’AC Milan doit éviter de dévaloriser l’investissement de 6 millions, plus 3 millions de bonus, réalisé à l’été 2025 pour le recruter auprès de Wolfsburg.
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