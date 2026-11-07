Depuis le début de la saison, Oodogu fait la navette entre le banc et les tribunes. Il n’a pas été convoqué à trois reprises et a manqué le dernier match face à Strasbourg en raison d’un état fiévreux. Le joueur né en 2006 n’est pas satisfait de sa situation et aurait déjà demandé à partir.

Selon le site consacré à l’actualité du club français LesViolets.com, et comme l’a confirmé la rédaction allemande de Sky, la direction de l’AC Milan et les dirigeants de Toulouse ont eu des discussions approfondies ces derniers jours au sujet de l’avenir du défenseur né en 2006.