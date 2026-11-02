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Germany v Romania - U20 International FriendlyGetty Images Sport
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AC Milan : le jeune défenseur allemand Odogu avait rejoint Toulouse l’été dernier dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Le bilan de son début de saison

Milan AC

Le défenseur David Odogu, né à Berlin en 2006, peine à trouver du temps de jeu à Toulouse, où il a été prêté par l’AC Milan.

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David Odogu était arrivé à l’AC Milan à la surprise générale, le dernier jour du mercato estival 2025, pour environ 6 millions d’euros plus des bonus en provenance de Wolfsburg. Ce jeune talent n’avait joué qu’une poignée de minutes en Bundesliga, mais disposait d’une solide expérience avec les équipes de jeunes allemandes, au point d’être considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs. Sa première saison en Serie A a toutefois été pleine de difficultés : sous Allegri, il ne jouait jamais. L’été dernier, le choix s’était porté sur Toulouse, club frère de l’AC Milan (autre club de la galaxie Red Bird), pour qu’il joue davantage en Ligue 1.

  • ZÉRO MATCH DISPUTÉ

    Toulouse développe un très beau jeu et se maintient en milieu de classement, avec 10 points pris en 9 matches. Parmi les joueurs en vue, Odogu ne figure toutefois pas : il a manqué trois rencontres en raison de problèmes musculaires et est resté sur le banc lors des six autres. Il n'a donc toujours pas fait ses débuts en Ligue 1. Cette expérience n'a pas commencé comme l'espérait l'AC Milan, qui pourrait décider de faire revenir Odogu dès janvier avant de décider de son sort pour la seconde partie de saison.

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