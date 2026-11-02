AC Milan : le jeune défenseur allemand Odogu avait rejoint Toulouse l’été dernier dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Le bilan de son début de saison

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David Odogu était arrivé à l’AC Milan à la surprise générale, le dernier jour du mercato estival 2025, pour environ 6 millions d’euros plus des bonus en provenance de Wolfsburg. Ce jeune talent n’avait joué qu’une poignée de minutes en Bundesliga, mais disposait d’une solide expérience avec les équipes de jeunes allemandes, au point d’être considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs. Sa première saison en Serie A a toutefois été pleine de difficultés : sous Allegri, il ne jouait jamais. L’été dernier, le choix s’était porté sur Toulouse, club frère de l’AC Milan (autre club de la galaxie Red Bird), pour qu’il joue davantage en Ligue 1.