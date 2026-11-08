Hardung est plutôt jeune pour ce poste : il a 36 ans et en aura 37 en novembre. Mais il évolue dans le football de haut niveau depuis déjà un bon moment.

De 2015 à 2019, Hardung a travaillé à Hoffenheim, un club qui évolue encore aujourd'hui en Bundesliga. Il y a occupé le poste de team manager après avoir débuté comme coordinateur du développement des talents.

Sa première chance à haut niveau, l'actuel directeur sportif de l'Eintracht Francfort l'a obtenue à Leipzig en 2019. C'est l'année où Krosche est lui aussi arrivé au sein du club dirigé par Red Bull. Hardung est resté deux saisons à Leipzig, au poste de responsable du secteur des joueurs professionnels.

Il a d'abord occupé les mêmes fonctions à son arrivée à Francfort en 2021, en même temps que Krosche. En 2023, il a été promu directeur sportif, travaillant en étroite collaboration avec son mentor.