Sans le lourd revers à domicile face à Bologne il y a deux semaines, le parcours en championnat de l'AC Milan d'Amorim pourrait être jugé excellent. Le projet ambitieux de l'entraîneur portugais et de Gerry Cardinale prend de plus en plus forme, et les recrues estivales ont élevé le niveau de l'équipe, du moins dans le onze titulaire. Mais, comme le rappelle souvent le numéro un de Red Bird, le travail doit être achevé au fil du temps, avec des objectifs clairs et des étapes définies : la première consiste à renforcer la structure dirigeante, qui repose actuellement sur les compétences de Gardiner, Estevao, Lomonte et Almstadt.
AC Milan : la piste Hardung prend de l’ampleur pour le poste de directeur sportif. Il ne restera pas à l’Eintracht Francfort et Krosche pousse pour l’emmener avec lui à l’AC Milan
KROSCHE, NOUVEAU DIRECTEUR DU FOOTBALL À PARTIR DU 1ER JANVIER
Un accord sur les aspects financiers et le projet a été trouvé il y a une vingtaine de jours. Il ne reste plus qu’à attendre l’aboutissement des démarches administratives. Krosche a serré la main de Cardinale et prendra très bientôt la tête du secteur sportif. Quand ? Les contrats seront signés dans les prochains jours, mais le dirigeant allemand de 46 ans ne prendra ses fonctions et ne sera officiellement présenté qu’à partir du 1er janvier. Il espère être accompagné à cette occasion de son bras droit, Timmo Hardung.
Qui est Hardung ?
Hardung est plutôt jeune pour ce poste : il a 36 ans et en aura 37 en novembre. Mais il évolue dans le football de haut niveau depuis déjà un bon moment.
De 2015 à 2019, Hardung a travaillé à Hoffenheim, un club qui évolue encore aujourd'hui en Bundesliga. Il y a occupé le poste de team manager après avoir débuté comme coordinateur du développement des talents.
Sa première chance à haut niveau, l'actuel directeur sportif de l'Eintracht Francfort l'a obtenue à Leipzig en 2019. C'est l'année où Krosche est lui aussi arrivé au sein du club dirigé par Red Bull. Hardung est resté deux saisons à Leipzig, au poste de responsable du secteur des joueurs professionnels.
Il a d'abord occupé les mêmes fonctions à son arrivée à Francfort en 2021, en même temps que Krosche. En 2023, il a été promu directeur sportif, travaillant en étroite collaboration avec son mentor.
DES COTES QUI GRIMPENT RAPIDEMENT
Selon la rédaction allemande de Sky, Hardung ne restera pas à l’Eintracht Francfort malgré la récente confirmation annoncée sur les canaux officiels du club. Le jeune dirigeant allemand veut suivre Krosche à l’AC Milan, et cette option est jugée très concrète. Un contact est prévu dans les prochains jours entre le club de la via Aldo Rossi et Hardung pour tenter de trouver un accord. Avec la bénédiction de Krosche.
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