Le réveil sur la table de chevet de l'Atalanta a peut-être sonné trop tard, mais il faut dire que l'AC Milan a aussi favorisé le retour de l'Atalanta. Ou peut-être Amorim, qui, après avoir offert à ses supporters un AC Milan magnifique et enthousiasmant pendant 60 minutes, avec trois buts d'avance sur ses adversaires, s'est complètement trompé dans la gestion de ses changements : Hutchinson n'est pas encore au point tactiquement pour des matches de ce niveau, malgré sa grande prestation à Salzbourg, tandis qu'Estupinan a raté tout ce qu'il était possible de rater, tant dans son placement sur le terrain que dans la construction du jeu. L'entraîneur portugais ne manque jamais une occasion de réaffirmer sa confiance envers l'international équatorien, mais, pour l'instant, le verdict du terrain ne lui donne pas raison.
AC Milan, la gestion du match par Amorim est un facteur : elle offre parfois des solutions, parfois elle en retire
Système de jeu fluide et changements proactifs
C’est le dispositif tactique d’Amorim qui a d’emblée fait voler en éclats le plan de match de l’Atalanta, en privant ses adversaires de points de repère : Ramos permutait sans cesse avec Pulisic, Modric jouait en position basse et Rabiot couvrait tout le terrain, tandis que la défense évoluait longtemps à quatre avant de repasser rapidement à trois. La capacité de l’ancien du Sporting Lisbonne à relancer des joueurs en difficulté comme Musah et Chukwueze saute aux yeux, tout comme son aptitude à maintenir tout le monde mobilisé sans s’appuyer sur un noyau de 12/13 titulaires : dans cet AC Milan, tous les joueurs sont importants.
Une autre constante de la philosophie de jeu d’Amorim consiste à toujours oser des changements. La période entre la 65e et la 75e minute semble la plus propice pour les effectuer. Face au Torino, à la Lazio et à la Juventus, cette approche a donné raison au jeune entraîneur de l’AC Milan, mais dans un football aussi tactique que le football italien, ce plan ne produit pas toujours les résultats escomptés.
DES RISQUES CALCULÉS ?
À 3-0, Amorim a fait entrer Estupinan, Jashari et Loftus-Cheek, soit un milieu qui crée le jeu, un milieu offensif et un latéral qui éprouve assurément moins de difficultés lorsqu’il doit attaquer. Résultat ? L’Atalanta a trouvé d’immenses espaces à exploiter. Au fil des minutes, ces espaces ont ébranlé les certitudes de l’AC Milan, qui a fait vivre à ses supporters 20 minutes d’apnée totale injustifiée. Une partie de l’explication tient sans doute au calendrier : l’équipe joue tous les trois jours et, jeudi, l’AC Milan se déplacera sur le terrain d’un Bournemouth redoutable. Une étape dans sa progression pourrait justement consister à trouver l’équilibre entre une gestion audacieuse et un changement dicté par la situation émotionnelle et tactique du match.
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