C’est le dispositif tactique d’Amorim qui a d’emblée fait voler en éclats le plan de match de l’Atalanta, en privant ses adversaires de points de repère : Ramos permutait sans cesse avec Pulisic, Modric jouait en position basse et Rabiot couvrait tout le terrain, tandis que la défense évoluait longtemps à quatre avant de repasser rapidement à trois. La capacité de l’ancien du Sporting Lisbonne à relancer des joueurs en difficulté comme Musah et Chukwueze saute aux yeux, tout comme son aptitude à maintenir tout le monde mobilisé sans s’appuyer sur un noyau de 12/13 titulaires : dans cet AC Milan, tous les joueurs sont importants.





Une autre constante de la philosophie de jeu d’Amorim consiste à toujours oser des changements. La période entre la 65e et la 75e minute semble la plus propice pour les effectuer. Face au Torino, à la Lazio et à la Juventus, cette approche a donné raison au jeune entraîneur de l’AC Milan, mais dans un football aussi tactique que le football italien, ce plan ne produit pas toujours les résultats escomptés.