L’AC Milan aborde le match d’Europa League contre le Ferencvaros avec l’enthousiasme d’une équipe qui a remporté le derby lors d’une soirée de rêve. Mais l’AC Milan a déjà tourné la page et se concentre sur le match prévu jeudi 5 novembre, avec pour objectif de remonter au classement après n’avoir pris que 3 points lors des trois premières journées de la phase de ligue. D’un côté, le terrain ; de l’autre, le mercato, car la direction travaille déjà sur la session de janvier, avec notamment l’objectif de renforcer l’attaque et la défense. Un nom figure sur la liste de Gardiner et de l’équipe chargée du mercato de l’AC Milan : celui de Sylla, défenseur sénégalais de l’Union Saint-Gilloise.
AFP
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AC Milan : l’Union Saint-Gilloise tente de retenir Sylla, cible du club italien, avec une prolongation de contrat jusqu’en 2031 et une revalorisation salariale
Prochains matchs
Sylla prolonge avec l’Union Saint-Gilloise
Il y a quelques minutes, dans une vidéo publiée sur ses canaux officiels, le club belge a annoncé la prolongation du contrat du défenseur Sylla jusqu'en 2031, assortie d'une revalorisation salariale. Le club belge a récompensé le jeune défenseur pour ses performances au cours de la saison écoulée. Sa progression constante a attiré l'attention de plusieurs clubs, dont l'AC Milan.
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