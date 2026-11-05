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SOCCER JPL D9 UNION SAINT-GILLOISE VS CERCLE BRUGGEAFP
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AC Milan : l’Union Saint-Gilloise tente de retenir Sylla, cible du club italien, avec une prolongation de contrat jusqu’en 2031 et une revalorisation salariale

Milan AC

Parmi les derniers noms évoqués pour la défense de l’AC Milan figure celui de Massiré Sylla, défenseur central sénégalais né en 2005 et évoluant à l’Union Saint-Gilloise.

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L’AC Milan aborde le match d’Europa League contre le Ferencvaros avec l’enthousiasme d’une équipe qui a remporté le derby lors d’une soirée de rêve. Mais l’AC Milan a déjà tourné la page et se concentre sur le match prévu jeudi 5 novembre, avec pour objectif de remonter au classement après n’avoir pris que 3 points lors des trois premières journées de la phase de ligue. D’un côté, le terrain ; de l’autre, le mercato, car la direction travaille déjà sur la session de janvier, avec notamment l’objectif de renforcer l’attaque et la défense. Un nom figure sur la liste de Gardiner et de l’équipe chargée du mercato de l’AC Milan : celui de Sylla, défenseur sénégalais de l’Union Saint-Gilloise.

  • Sylla prolonge avec l’Union Saint-Gilloise

    Il y a quelques minutes, dans une vidéo publiée sur ses canaux officiels, le club belge a annoncé la prolongation du contrat du défenseur Sylla jusqu'en 2031, assortie d'une revalorisation salariale. Le club belge a récompensé le jeune défenseur pour ses performances au cours de la saison écoulée. Sa progression constante a attiré l'attention de plusieurs clubs, dont l'AC Milan.

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