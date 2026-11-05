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L’AC Milan aborde le match d’Europa League contre le Ferencvaros avec l’enthousiasme d’une équipe qui a remporté le derby lors d’une soirée de rêve. Mais l’AC Milan a déjà tourné la page et se concentre sur le match prévu jeudi 5 novembre, avec pour objectif de remonter au classement après n’avoir pris que 3 points lors des trois premières journées de la phase de ligue. D’un côté, le terrain ; de l’autre, le mercato, car la direction travaille déjà sur la session de janvier, avec notamment l’objectif de renforcer l’attaque et la défense. Un nom figure sur la liste de Gardiner et de l’équipe chargée du mercato de l’AC Milan : celui de Sylla, défenseur sénégalais de l’Union Saint-Gilloise.