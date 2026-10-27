AC Milan, l’heure de Bartesaghi a sonné : Amorim le fait changer de poste, le rappeur français La Rvfleuze le cite dans son morceau

Amorim est totalement investi dans son aventure à l’AC Milan. Il ne laisse rien au hasard et a demandé à ses joueurs de sortir de leurs zones de confort. Tous, sans exception. Du plus expérimenté au plus jeune, chacun est invité à changer quelque chose pour que l’ensemble de l’effectif bénéficie d’un temps de jeu satisfaisant. L’idée la plus séduisante, ou l’une des plus séduisantes, reste celle de voir Bartesaghi évoluer plus haut à gauche : le voir courir et galoper sans relâche à Udine, en créant occasion sur occasion, a ouvert une piste intéressante. Bartrsaghi a une excellente fréquence de foulée, une bonne qualité de centre et une très bonne endurance : autant d’atouts pour jouer quelques mètres plus haut. On pourra en avoir la confirmation dès mercredi, lorsque Bologne, en quête de points, se rendra à San Siro.