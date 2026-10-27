« Avec La Rvfleuze à la production (musicale), le morceau frappe très fort, je suis dans le couloir gauche (comme) Davide Bartesaghi. » Le chanteur français de trap et de rap La Rvfleuze a cité dans son nouveau morceau le joueur formé à l’AC Milan, pris pour exemple pour sa puissance dans le couloir gauche et sa grande envie de percer. Le timing est parfait car, après quelques difficultés initiales, le joueur né en 2005 gagne la confiance d’Amorim. Le processus initial a été complexe, car l’entraîneur portugais, contrairement à l’opinion répandue, voyait chez le jeune joueur de l’AC Milan de grandes qualités offensives et des limites défensives, qui comptent davantage à son poste initial d’arrière gauche.
AC Milan, l’heure de Bartesaghi a sonné : Amorim le fait changer de poste, le rappeur français La Rvfleuze le cite dans son morceau
L’ÉVOLUTION TECHNICO-TACTIQUE
Parmi les rares points positifs à retenir de la gestion d’Allegri la saison dernière figure la progression de Bartesaghi : c’est l’entraîneur originaire de Livourne qui a misé sur lui, en demandant à l’ancien Tare de le conserver dans l’effectif malgré les nombreuses sollicitations, y compris venues de l’étranger. On disait qu’il pouvait aussi évoluer comme défenseur central gauche dans une défense à trois, qu’il avait davantage le profil d’un défenseur central que d’un arrière gauche, mais Amorim a décelé en lui un tout autre potentiel et l’essaie à un poste de milieu excentré avancé. Le test face à l’Udinese a fourni des arguments solides pour défendre cette idée.
NOUVELLE CARRIÈRE
Amorim est totalement investi dans son aventure à l’AC Milan. Il ne laisse rien au hasard et a demandé à ses joueurs de sortir de leurs zones de confort. Tous, sans exception. Du plus expérimenté au plus jeune, chacun est invité à changer quelque chose pour que l’ensemble de l’effectif bénéficie d’un temps de jeu satisfaisant. L’idée la plus séduisante, ou l’une des plus séduisantes, reste celle de voir Bartesaghi évoluer plus haut à gauche : le voir courir et galoper sans relâche à Udine, en créant occasion sur occasion, a ouvert une piste intéressante. Bartrsaghi a une excellente fréquence de foulée, une bonne qualité de centre et une très bonne endurance : autant d’atouts pour jouer quelques mètres plus haut. On pourra en avoir la confirmation dès mercredi, lorsque Bologne, en quête de points, se rendra à San Siro.
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