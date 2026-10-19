AC Milan : Krosche veut Hurdung dans son équipe. Le joueur de 36 ans rencontrera l’Eintracht Francfort aujourd’hui, ce qui filtre

Markus Krosche a formulé des demandes précises à Cardinale, notamment celle d’emmener avec lui à l’AC Milan Timmo Hardung, son fidèle directeur sportif et bras droit, qui l’a suivi à Leipzig comme à Francfort. Aujourd’hui, Hardung doit rencontrer les dirigeants du club allemand, qui semblent toutefois lui avoir déjà confirmé leur volonté de le conserver.