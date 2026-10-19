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Markus KroscheGetty Images
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AC Milan : Krosche veut Hurdung dans son équipe. Le joueur de 36 ans rencontrera l’Eintracht Francfort aujourd’hui, ce qui filtre

Milan AC

Timmo Hardung ne devrait pas suivre Markus Krosche à l’AC Milan, car l’Eintracht Francfort veut le conserver.

Markus Krosche, après avoir officiellement fait ses adieux à l’Eintracht Francfort ces dernières heures, est tout près de devenir le nouveau directeur du football de l’AC Milan. Les négociations avec Cardinale avancent rapidement vers leur conclusion, et des avancées significatives sont attendues très prochainement.

  • Hardung, rencontre avec l’Eintracht Francfort

    Markus Krosche a formulé des demandes précises à Cardinale, notamment celle d’emmener avec lui à l’AC Milan Timmo Hardung, son fidèle directeur sportif et bras droit, qui l’a suivi à Leipzig comme à Francfort. Aujourd’hui, Hardung doit rencontrer les dirigeants du club allemand, qui semblent toutefois lui avoir déjà confirmé leur volonté de le conserver. 

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