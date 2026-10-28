Lors de l'entretien accordé à Canal 11 dans le cadre de l'émission « Soltinho pelo mundo » l'attaquant de l'AC Milan, Gonçalo Ramos, a retracé le parcours qui, au cours des 6 derniers mois, l'a conduit à quitter le Paris Saint-Germain et à rejoindre l'AC Milan cet été.
AC Milan, Gonçalo Ramos : « Je voulais quitter le PSG en janvier. Campos m’avait assuré que je serais transféré l’été suivant. »
JE VOULAIS QUITTER LE PSG EN JANVIER 2026
« Je voulais quitter le PSG, mais en janvier, c’est toujours plus compliqué. Ce n’était pas la meilleure option, même si je souhaitais partir en janvier. Maintenant, je comprends mieux. Le PSG a tout de suite dit non, il aurait fallu trouver quelqu’un d’autre. »
CAMPOS M’A ASSURÉ QUE JE SERAIS TRANSFÉRÉ DURANT L’ÉTÉ
« Luis Campos m’a alors assuré qu’il me laisserait partir cet été. Il a été difficile pour moi de quitter le PSG, car le groupe était vraiment formidable. Il y avait les trois Portugais avec qui je passais tout mon temps. »
On me demandait de rester.
« Ils savaient que je voulais partir et, pour plaisanter, ils me disaient de rester, ne serait-ce que pour l’ambiance. Nous avons vécu tant de moments vraiment exceptionnels dans cette vie qui est la nôtre. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles