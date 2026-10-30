AC Milan, Gerry Cardinale : « À San Donato, je construirai une salle de 20 000 places. Je veux une équipe en NBA Europe »

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Le derby, le terrain, les choix sur le marché des transferts et la confirmation de Ruben Amorim n’ont pas été les seuls sujets abordés par Gerry Cardinale, patron de l’AC Milan, dans le long entretien qu’il a accordé à Repubblica. Le numéro un du fonds RedBird Capitals, qui contrôle et possède le club, s’est également exprimé sur les infrastructures et le développement, livrant un détail important sur l’avenir du terrain acheté à San Donato.

Après la présentation du nouveau Generali Stadium hier, le dirigeant américain a expliqué le projet de l’Arena qui sera construite sur ces terrains, avec en perspective une entrée en NBA Europe.