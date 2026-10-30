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Stadio Milan GFX
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan, Gerry Cardinale : « À San Donato, je construirai une salle de 20 000 places. Je veux une équipe en NBA Europe »

Milan AC

Le projet du numéro un du fonds RedBird pour entrer dans le monde du basket NBA, qui s’apprête à se lancer en Europe.

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31 oct. 2026

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Le derby, le terrain, les choix sur le marché des transferts et la confirmation de Ruben Amorim n’ont pas été les seuls sujets abordés par Gerry Cardinale, patron de l’AC Milan, dans le long entretien qu’il a accordé à Repubblica. Le numéro un du fonds RedBird Capitals, qui contrôle et possède le club, s’est également exprimé sur les infrastructures et le développement, livrant un détail important sur l’avenir du terrain acheté à San Donato.

Après la présentation du nouveau Generali Stadium hier, le dirigeant américain a expliqué le projet de l’Arena qui sera construite sur ces terrains, avec en perspective une entrée en NBA Europe.

  • LE NOUVEAU STADE GENERALI

    Le nouveau stade a été présenté hier.

    « Une déclaration au monde : nous faisons tout pour revenir. Quand nous aurons terminé, j’aimerais réunir le groupe de professionnels qui y travaille, créer une société et la mettre à la disposition de la Serie A pour aider les autres clubs à construire ou à rénover leurs stades. Il faut améliorer le produit. Quand je parle aux diffuseurs de télévision américains, ils me disent qu’ils ne veulent que la Premier League et la Ligue des champions. C’est un problème. »

  • La Serie A est comme Hollywood avant Netflix : elle a été balayée

    Il se montre critique envers la Serie A.

    « La Serie A est comme Hollywood avant Netflix. Disney, Paramount et Warner Bros étaient convaincus de leur supériorité. Puis Netflix est arrivé et les a balayés. Le football italien doit comprendre pourquoi il n’est plus la Premier League. Sans changement, on ne se remettra pas à gagner. »

  • J’achète une maison à Milan

    Vous êtes désormais souvent à Milan : vous vous y êtes bien adapté ?

    « Je pense acheter une maison ici. J’aimerais profiter de la ville, me promener rue Montenapoleone. »

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  • AVENIR DU SECTEUR DE SAN DONATO

    Qu’allez-vous faire de San Donato ?

    « Nous avons tout préparé pour lancer les travaux d’une salle de 20 000 places pour la NBA Europe. Nous voulons y participer avec une franchise à Milan. J’ai aussi des ambitions dans le tennis. »

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