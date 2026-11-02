Prochains matchs MIL Ligue Europa 12:45 FTC

L’AC Milan se concentre sur ses prochains matchs en championnat et en Europe face au Genoa et à Ferencavaros, mais le marché des transferts de janvier sera une période clé qui permettra aux dirigeants d’intervenir pour combler les lacunes apparues ces dernières semaines.

Le nom de Gonçalo Inácio reste parmi les plus appréciés, notamment par Ruben Amorim, mais le club travaille également sur des profils plus jeunes, en s’appuyant sur les idées de Gardiner et de toute la cellule de recrutement, surtout dans ses recherches en Europe du Nord.