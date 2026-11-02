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AC Milan : Gardiner se tourne vers la Belgique pour sa défense. Qui est Massiré Sylla, de l’Union Saint-Gilloise, la dernière cible pour Amorim ?

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AC Milan : un nouveau nom émerge pour renforcer la défense d’Amorim, voici qui est Sylla

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L’AC Milan se concentre sur ses prochains matchs en championnat et en Europe face au Genoa et à Ferencavaros, mais le marché des transferts de janvier sera une période clé qui permettra aux dirigeants d’intervenir pour combler les lacunes apparues ces dernières semaines.

 Le nom de Gonçalo Inácio reste parmi les plus appréciés, notamment par Ruben Amorim, mais le club travaille également sur des profils plus jeunes, en s’appuyant sur les idées de Gardiner et de toute la cellule de recrutement, surtout dans ses recherches en Europe du Nord.

  • Sylla dans le viseur

    Selon Matteo Moretto, l’AC Milan suivrait de près Massiré Sylla, un défenseur sénégalais déjà comparé dans son pays à un monument comme l’ancien joueur du Napoli Kalidou Koulibaly. Il évolue au sein de la solide équipe de l’Union Saint-Gilloise depuis janvier dernier, lorsqu’il a été recruté auprès du club norvégien de Lyn pour 1,5 million d’euros. Il a signé un contrat jusqu’en 2030.

  • LES CARACTÉRISTIQUES

    Sylla est né au Sénégal le 7 janvier 2005 et joue en Europe depuis trois ans : d’abord sous le maillot du club français de Pau, puis en Norvège, au Lyn, avant de rejoindre l’Union Saint-Gilloise en Jupiler League. Cette saison, il compte 9 matches de championnat et un but. Défenseur droitier de 196 cm, il est très solide physiquement. Il peut également jouer au milieu, devant la défense, un poste qu’il occupait au Sénégal lorsqu’il était très jeune, à l’académie  Diambars Fc. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est d’environ 5 millions d’euros.

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