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L’attente est enfin terminée. L’Inter et l’AC Milan, aux côtés des cabinets d’architecture Manica et Foster, ont dévoilé hier, au château des Sforza de Milan, le projet et la maquette du nouveau stade partagé par les deux clubs et qui remplacera l’actuel stade Giuseppe-Meazza à San Siro.

Un stade moderne, à la pointe de la technologie, esthétique et fonctionnel pour les clubs, qui entraînera une transformation de l’ensemble du quartier qui l’accueillera. L’élément le plus important et le plus singulier de ce projet sera celui des droits de dénomination, autrement dit le sponsor dont le nom s’affichera sur l’enceinte et lui donnera son nom : Generali Stadium. L’Inter et l’AC Milan ont en effet déjà signé un accord avec l’une des plus importantes compagnies d’assurance italiennes et, selon les informations de Calcio e Finanza le montant et la durée de l’accord atteignent déjà des niveaux records en Italie, mais aussi en Europe.