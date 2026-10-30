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Generali StadiumMilan Inter Generali
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan et Inter : combien vaut l’accord avec Generali pour le stade et quelle est sa durée ? Des montants records en Italie et parmi les plus élevés d’Europe

Milan AC
Inter

L’Inter et l’AC Milan ont dévoilé le projet du nouveau stade et l’accord sur les droits de dénomination, déjà signé. Mais quelle est sa durée et combien rapporte-t-il ?

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L’attente est enfin terminée. L’Inter et l’AC Milan, aux côtés des cabinets d’architecture Manica et Foster, ont dévoilé hier, au château des Sforza de Milan, le projet et la maquette du nouveau stade partagé par les deux clubs et qui remplacera l’actuel stade Giuseppe-Meazza à San Siro.

Un stade moderne, à la pointe de la technologie, esthétique et fonctionnel pour les clubs, qui entraînera une transformation de l’ensemble du quartier qui l’accueillera. L’élément le plus important et le plus singulier de ce projet sera celui des droits de dénomination, autrement dit le sponsor dont le nom s’affichera sur l’enceinte et lui donnera son nom : Generali Stadium. L’Inter et l’AC Milan ont en effet déjà signé un accord avec l’une des plus importantes compagnies d’assurance italiennes et, selon les informations de Calcio e Finanza le montant et la durée de l’accord atteignent déjà des niveaux records en Italie, mais aussi en Europe.

  • 650 MILLIONS EN 25 ANS

    La particularité réside avant tout dans la durée de cet accord. Generali s’est engagée pour 25 ans sur les droits de dénomination du nouveau stade des deux clubs, une durée record pour un contrat commercial de ce type, qui ne dépasse généralement pas 5 ou 10 ans.

    Selon CF, le montant déboursé sera d’environ 650 millions d’euros, répartis sur toute la durée de l’accord.

    Les deux clubs percevront donc en moyenne 26 millions d’euros par saison, à partager entre eux, soit environ 13 millions d’euros chacun.

  • UN RECORD POUR L’ITALIE

    Même en ne retenant que les 13 millions d’euros perçus par chacun, sans s’attarder sur les 26 millions au total, les recettes des deux clubs constituent déjà un record en Italie.

    New Balance, par exemple, verse 2,4 millions d’euros par saison à l’Atalanta pour donner son nom au stade de Bergame. Bluenergy paie 1 million d’euros par an pour le stade de l’Udinese. Il est en revanche difficile d’établir une référence précise dans le cadre de l’accord plus large entre Mapei et Sassuolo, qui ne porte pas seulement sur le stade, mais aussi sur le sponsoring du maillot et de nombreuses autres opérations de sponsoring internes aux deux branches d’activité dirigées par la famille Squinzi.

    Le cas le plus intéressant, et le plus proche en termes de taille du club, est sans doute celui de la Juventus. En 2020, Allianz a conclu avec elle un accord de dix ans d’un montant de 103,1 millions d’euros, soit environ 10,3 millions d’euros par an en moyenne. Ces montants sont très inférieurs aux 26 millions d’euros au total pour le Generali Stadium et restent inférieurs aux 13 millions d’euros annuels encaissés séparément par les deux clubs. De plus, cet accord comprend également le sponsoring des maillots d’entraînement de l’équipe par Allianz, ce qui réduit encore la somme attribuable au stade.

  • PRESQUE AU SOMMET EN EUROPE

    La somme qui entrera dans les caisses de l’Inter et de l’AC Milan est également très importante et comparable aux montants des contrats de naming des stades des grands clubs européens.

    Allianz, pour l’Allianz Arena du Bayern Munich, investit 13 millions d’euros par an dans le cadre d’un accord de 10 ans (les mêmes montants que ceux que percevront les deux clubs milanais, mais avec un investissement deux fois plus élevé de la part de Generali et une durée de 25 ans). Le Signal Iduna Park garantit quant à lui environ 11 millions d’euros au Bayern Munich (accord d’une durée de 9 ans).

    Les montants sont légèrement plus élevés pour le Spotify Camp Nou du FC Barcelone, qui bénéficie d’un accord courant jusqu’en 2034, d’environ 20 millions d’euros par an (mais qui comprend également le sponsoring maillot et d’autres droits commerciaux). Le Riyadh Air Metropolitano, stade de l’Atlético de Madrid, devrait quant à lui rester en tête en Europe avec un contrat de sponsoring d’une valeur comprise entre 250 et 300 millions d’euros sur 9 ans, soit environ 28 à 33 millions d’euros perçus chaque année par les Colchoneros.

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