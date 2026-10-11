Face à Sassuolo, l’AC Milan a concédé son troisième match nul consécutif loin de San Siro, après ceux obtenus sur le terrain de la Juventus et à l’Olimpico contre la Lazio. Contrairement aux deux premiers déplacements, le verre est cette fois à moitié vide pour Amorim et ses joueurs : sur le terrain, l’équipe a manqué d’identité et a laissé filer une précieuse victoire, faute de mental dans les moments clés du match. L’un des leaders de l’équipe, Adrien Rabiot, l’a confirmé après la rencontre au micro de Sky : « Nous faisons de bonnes choses, puis, parfois, nous ne faisons pas bien ce que nous devrions faire. Après notre but, nous avons immédiatement concédé deux occasions, Mike nous a sauvés, puis il y a eu ce but sur coup de pied arrêté. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Nous devons revoir le match et tout analyser. À mon avis, nous avons fait un bon match, mais nous aurions pu faire beaucoup mieux, compte tenu des joueurs dont nous disposons et du travail accompli cette semaine. »





Le système fluide, qui passe d’une défense à trois à une défense à quatre au cours du match, avec Gila qui cherche à apporter de la largeur et de l’élan sur le côté droit, avait semblé parfait pour protéger Modric contre Lecce, mais aussi « bloqué » avec Musah au milieu de terrain. L’absence d’un onze type prive cette équipe d’automatismes reproduits fidèlement, de certitudes pendant le match et du mental qui aurait été nécessaire pour préserver l’avantage donné par Rabiot.



