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AC Milan, du système de jeu fluide à l’absence d’un onze type : Amorim a raison, son équipe est loin d’exprimer pleinement son potentiel

Milan AC

Troisième match nul consécutif de l’AC Milan à l’extérieur : pour Amorim, cette fois, le verre est à moitié vide

La victoire contre Lecce, le 20 septembre dernier, avait été belle sur le plan technique et intéressante par le nouveau dispositif tactique imaginé par Amorim. Un net progrès par rapport aux prestations ternes face à la Juventus, à la Lazio et à Benfica. Vingt jours plus tard, la tendance se confirme : deux pas en arrière au Mapei Stadium contre Sassuolo et deux points laissés en route.

Un AC Milan totalement énigmatique : bloqué en début de match, très bon pendant plus de 40 minutes, puis incapable de réagir et de tenter d’aller chercher la victoire après avoir encaissé le but d’Odenthal sur un soudain moment d’absence.

  • Système de jeu flexible sans onze type

    Face à Sassuolo, l’AC Milan a concédé son troisième match nul consécutif loin de San Siro, après ceux obtenus sur le terrain de la Juventus et à l’Olimpico contre la Lazio. Contrairement aux deux premiers déplacements, le verre est cette fois à moitié vide pour Amorim et ses joueurs : sur le terrain, l’équipe a manqué d’identité et a laissé filer une précieuse victoire, faute de mental dans les moments clés du match. L’un des leaders de l’équipe, Adrien Rabiot, l’a confirmé après la rencontre au micro de Sky : « Nous faisons de bonnes choses, puis, parfois, nous ne faisons pas bien ce que nous devrions faire. Après notre but, nous avons immédiatement concédé deux occasions, Mike nous a sauvés, puis il y a eu ce but sur coup de pied arrêté. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Nous devons revoir le match et tout analyser. À mon avis, nous avons fait un bon match, mais nous aurions pu faire beaucoup mieux, compte tenu des joueurs dont nous disposons et du travail accompli cette semaine. »


    Le système fluide, qui passe d’une défense à trois à une défense à quatre au cours du match, avec Gila qui cherche à apporter de la largeur et de l’élan sur le côté droit, avait semblé parfait pour protéger Modric contre Lecce, mais aussi « bloqué » avec Musah au milieu de terrain. L’absence d’un onze type prive cette équipe d’automatismes reproduits fidèlement, de certitudes pendant le match et du mental qui aurait été nécessaire pour préserver l’avantage donné par Rabiot.


  • Amorim a raison

    Le Milan est toujours invaincu après ses six premiers matches, dont quatre disputés à l’extérieur. Somme toute, on ne peut pas parler d’un mauvais départ, compte tenu de la difficulté des adversaires affrontés et du classement. L’équipe d’Amorim n’est pas encore celle que le technicien portugais et le patron Cardinale avaient en tête cet été. L’ancien de Manchester United s’était d’ailleurs montré prophétique lors de son entretien du 2 octobre sur Sky :  « Il nous manque encore beaucoup de choses, et je le dis sans problème. Nous essayons de dominer le jeu de façon plus constante, nous jouons bien par moments, mais nous avons encore beaucoup à faire. Je n’aime pas entendre parler de cette équipe comme du Milan d’Amorim : le Milan est le Milan, il a une histoire et une identité qui dépassent le nom d’un entraîneur. Je veux une équipe reconnaissable, capable de gagner même quand tout ne se passe pas parfaitement. Nous sommes encore loin de notre potentiel, mais nous avons besoin de temps et de continuité. Nous avons beaucoup de matches, nous devons gagner tout en progressant, et ce n’est pas simple. »

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