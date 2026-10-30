« Mon prénom ? Ma mère l’a choisi parce qu’il lui plaisait. C’était aussi son prénom préféré à cause de Diego Maradona, et elle dit qu’il semble fait pour le football. J’en suis donc très heureux. À 15 ans, j’ai quitté la maison et ma mère pour le football. Mais je suis heureux de l’avoir fait, parce que je fais ce que j’ai toujours voulu faire. Je suis arrivé là où je voulais, et cela a pris beaucoup de temps. J’ai fait beaucoup de sacrifices et ma famille m’a beaucoup aidé, surtout ma mère. C’était difficile pour elle de me laisser partir, puisque je vivais avec elle, et me voir quitter la maison à 15 ans a été difficile. Aujourd’hui, nous sommes heureux. »

« Cristiano Ronaldo est mon idole. Pourquoi ? Parce qu’il est tout simplement le meilleur. C’est une grande source d’inspiration dans le football, mais aussi dans la vie. Je voulais être comme lui depuis l’âge de 5 ou 6 ans. Je voulais même me coiffer comme lui, je voulais suivre sa voie parce que c’est un modèle. Pour moi, il est le football, c’est mon joueur préféré. Ce que je lui dirais ? Merci, c’est tout. Merci pour ce qu’il a fait et continue de faire pour le football, c’est tout simplement incroyable. Je n’ai pas de mots. Quand je le vois jouer, je ressens toujours des émotions. Il continue de marquer même à 40 ans. Je suis heureux d’être né à l’époque où il était à son apogée. »

« Kakà ? Quand je suis arrivé, je voulais le 7, mais quand j’ai appris que le 22 était disponible, j’aurais pu changer. Pourtant, j’aime le 22. Je trouve qu’il rend très bien sur mon dos. C’est un honneur, et maintenant, c’est à moi de montrer que je peux suivre sa voie, parce qu’il a laissé un héritage ici, à l’AC Milan, avec ce numéro. »