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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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AC Milan : Diawara a volé la vedette, combien le club a-t-il déboursé pour le recruter à Troyes ?

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AC Milan : le défenseur français Diawara a été la grande surprise du derby contre l’Inter

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Une nouvelle prestation très convaincante pour le jeune talent Sankhoun Diawara qui a été titularisé pour son premier derby face à l'Inter. Il n'a absolument pas démérité, même si, en première période, Djed Spence a multiplié les sprints de son côté. Le jeune défenseur français a bien résisté et est resté sur le terrain presque tout le match. Il n'a été remplacé que dans les dernières minutes, sous les applaudissements de San Siro.

Ce matin, l'ancien joueur de Troyes a partagé sur ses réseaux sociaux l'émotion ressentie après la victoire contre l'Inter dans le derby. Voici le message publié par le jeune défenseur français : « Une soirée spéciale, heureux de l'avoir vécue avec ce maillot. ALLEZ MILAN. »

  • 3 MILLIONS

    Au départ, le recrutement de Diawara semblait destiné au Milan Futuro, mais son niveau était élevé, certainement pas celui de la Serie D : c’est Amorim qui a voulu l’intégrer à l’équipe première.  Le défenseur français né en 2006 est arrivé de Troyes pour 3 millions d’euros et a signé un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031. I

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