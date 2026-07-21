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AC Milan dévoile son deuxième maillot blanc pour la saison 2026-2027, accompagné du message : « Après Istanbul, il y a toujours Athènes ». Pulisic et Modric figurent dans la vidéo de présentation

Milan AC
Serie A
C. Pulisic
L. Modric
M. Gabbia
D. Bartesaghi

Le Milan présente son maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Ce nouveau design rend hommage à la victoire en Ligue des champions 2007 à Athènes contre Liverpool, deux ans après la douloureuse défaite d’Istanbul, toujours face aux Reds.

L'AC Milan et PUMA dévoilent le maillot extérieur 2026/27. Blanc classique, couleur des grandes occasions. Ce maillot incarne l'ADN gagnant du club : la ténacité de ceux qui transforment chaque revers en tremplin vers la victoire.


Cette vocation transforme chaque obstacle en nouveau point de départ, un concept que les Milanais résument ainsi : « Après Istanbul, il y a toujours Athènes ». Quelques mots gravés au dos du maillot, sous l’encolure, qui unissent ceux qui ont traversé la lumière d’Athènes après l’obscurité d’Istanbul et ceux qui en reprennent aujourd’hui l’héritage.


Filippo Inzaghi, héros de la finale 2007, prête son visage et sa voix à cette campagne. Chez les Rossoneri, il a incarné cette mentalité : préparation obsessionnelle, soif de victoire et capacité à transformer chaque revers en nouveau départ. Son témoignage prouve que cette attitude défie les époques.

  • DE NOUVEAUX SUCCÈS À CONSTRUIRE SUR LA PELOUSE

    Chaque pièce du kit véhicule ce message. Les détails dorés et le laurier qui ceint l’écusson symbolisent l’histoire de succès que l’AC Milan entend prolonger sur le terrain. La détermination de ceux qui ne connaissent pas la défaite s’incarne dans l’inscription en grec contemporain – « Δύναμη Ψυχής », soit « Dýnami Psychís » – brodée à l’intérieur du col de la version Authentic, ainsi que dans l’aile de phénix qui émerge du tissage : des symboles d’un parcours inachevé qui se renforce à chaque nouvelle occasion.

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  • UN MAILLOT QUI REND HOMMAGE À L'HISTOIRE DU MILAN

    Maikel Oettle, directeur des recettes de l'AC Milan, a déclaré : « Ce maillot incarne, dans chacun de ses éléments, l'identité et l'état d'esprit que le club exprime depuis plus d'un siècle. Le blanc est la couleur sous laquelle cette essence s’est révélée au monde entier pendant des années, et le porter aujourd’hui, c’est porter sur soi une histoire qui continue de s’écrire. C’est se reconnaître dans une façon d’être qui appartient aussi bien à ceux qui ont vécu nos soirées les plus importantes qu’à ceux qui en héritent. »

    Dominique Gauthier, vice-président de PUMA en charge des sports d’équipe, a ajouté : « L’histoire que raconte ce maillot est l’une des plus marquantes du football européen. Ce club a toujours su se relever quand cela comptait le plus, et nous voulions que ce maillot perpétue cet esprit. L’aile du phénix, le laurier, les inscriptions : chaque élément a sa raison d’être. Nous sommes fiers d’avoir créé un maillot qui rend hommage à ce que ce club a toujours été. »

  • Maillot proposé en deux versions

    La version Authentic est confectionnée en ULTRAWEAVE, l’étoffe ultra-légère et haut de gamme de PUMA, conçue pour garantir une grande liberté de mouvement et des performances de premier ordre. Elle intègre les technologies dryCELL et ThermoAdapt afin d’assurer une régulation optimale de la température corporelle. La version Replica transpose cette identité et cette esthétique dans la vie quotidienne, en utilisant 95 % de polyester recyclé issu de déchets textiles grâce à la technologie RE:FIBRE.


    Le nouveau maillot extérieur 2026/27 sera disponible à partir du 21 juillet dans les boutiques officielles de l'AC Milan, sur store.acmilan.com, puma.com et chez des revendeurs sélectionnés dans le monde entier.

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  • MODRIC, PULISIC ET LES « MILANISTI »

    Outre Filippo Inzaghi, héros de la finale d’Athènes remportée 2-1 contre Liverpool, deux jeunes issus du centre de formation rossonero, Matteo Gabbia et Davide Bartesaghi, ainsi que Luka Modric et Christian Pulisic, figurent dans la vidéo de présentation. Le premier a décidé de prolonger son aventure au Milan jusqu’en 2027 (la signature devrait intervenir cette semaine) ; quant à l’Américain, malgré l’intérêt de la Major League Soccer, et plus particulièrement du New York City, il est intransférable pour Amorim et Cardinale et, sauf surprise, il restera au Milan l’année prochaine également.

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