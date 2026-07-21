AC Milan dévoile son deuxième maillot blanc pour la saison 2026-2027, accompagné du message : « Après Istanbul, il y a toujours Athènes ». Pulisic et Modric figurent dans la vidéo de présentation

L'AC Milan et PUMA dévoilent le maillot extérieur 2026/27. Blanc classique, couleur des grandes occasions. Ce maillot incarne l'ADN gagnant du club : la ténacité de ceux qui transforment chaque revers en tremplin vers la victoire.





Cette vocation transforme chaque obstacle en nouveau point de départ, un concept que les Milanais résument ainsi : « Après Istanbul, il y a toujours Athènes ». Quelques mots gravés au dos du maillot, sous l’encolure, qui unissent ceux qui ont traversé la lumière d’Athènes après l’obscurité d’Istanbul et ceux qui en reprennent aujourd’hui l’héritage.





Filippo Inzaghi, héros de la finale 2007, prête son visage et sa voix à cette campagne. Chez les Rossoneri, il a incarné cette mentalité : préparation obsessionnelle, soif de victoire et capacité à transformer chaque revers en nouveau départ. Son témoignage prouve que cette attitude défie les époques.