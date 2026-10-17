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Andrej Kostic MilanAC Milan
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AC Milan : début de saison compliqué pour Kostic au Sparta Rotterdam. Changera-t-il de club en janvier ? La situation

Milan AC
A. Kostic
Sparta Rotterdam
Mercato

AC Milan : l’attaquant Kostic, né en 2007, peine à s’imposer au Sparta Rotterdam en Eredivisie

L’AC Milan avait pris les devants pour recruter Andrej Kostic tant il était convaincu du potentiel de l’attaquant monténégrin né en 2007. D’abord Igli Tare, depuis parti, puis Jovan Kirovski ont conclu l’opération avec le Partizan Belgrade plusieurs mois avant même la réouverture du mercato estival : 3 millions d’euros plus des bonus et un pourcentage sur une future revente pour le club serbe. Le joueur a passé sa visite médicale à Milan le 30 mars dernier.

Au départ, on pensait que le recrutement de Kostic était une manière d’ouvrir la voie à l’arrivée de Dusan Vlahovic car les deux joueurs ont le même agent, Darko Ristic. Mais l’AC Milan a finalement misé sur Goncalo Ramos et l’ancien joueur de la Juventus a rejoint le Besiktas.

  • Trop fort pour le Milan Futuro, encore trop juste pour Amorim

    Pour un attaquant qui avait déjà atteint la barre des dix buts dans le championnat serbe et affichait un excellent total de buts avec les moins de 21 ans du Monténégro, la Serie D semblait trop petite. L’AC Milan avait initialement recruté Kostic avec l’idée de le faire débuter au Milan Futuro mais, en réalité, il ne s’est entraîné que quelques jours avec la deuxième équipe de l’AC Milan, à son retour de la tournée en Australie avec l’équipe première.


    Après plusieurs échanges et évaluations internes entre les staffs techniques des deux équipes, un premier constat s’est dégagé : Kostic risquait de progresser en jouant en Serie D mais, dans le même temps, Amorim l’a jugé encore trop tendre pour évoluer avec Modric et ses coéquipiers. Il risquait donc de rester en marge, sachant que l’entraîneur portugais avait déjà choisi Camarda comme doublure de Ramos.

  • PRÊT SANS OPTION D’ACHAT AU SPARTA ROTTERDAM

    Le 19 août dernier, l’AC Milan a officiellement annoncé le départ de Kostic au Sparta Rotterdam. Une opération négociée et conclue en l’espace de trois jours sous la forme d’un prêt sec gratuit : le club néerlandais a pris en charge l’intégralité du salaire de l’avant-centre né en 2007, devançant plusieurs clubs italiens et allemands qui avaient demandé à l’AC Milan s’il était disposé à le céder à titre temporaire. Le choix s’était porté sur l’Eredivisie, considérée comme un championnat idéal pour faire progresser les jeunes attaquants.

  • Il ne joue (presque) jamais.

    Jusqu’ici, l’expérience de Kostic au Sparta Rotterdam ne doit pas réjouir les dirigeants néerlandais : l’attaquant monténégrin éprouve de grandes difficultés à s’imposer dans un club qui a commencé la saison avec quelques difficultés (seulement 6 points en 8 matches jusqu’ici).

    Andrej est barré par Milan Zonneveld, attaquant né en 2003 et appartenant au Sparta Rotterdam, qui a très bien commencé ce championnat avec 5 buts en 8 matches. Les Néerlandais évoluant en 4-2-3-1, Kostic est actuellement la doublure de Zonneveld.


    Ce qui suscite toutefois des interrogations à l’AC Milan, c’est son temps de jeu jusqu’à présent : en Eredivisie, Kostic n’a été aligné qu’à 4 reprises, pour un total de seulement 56 minutes, sans but ni passe décisive. Si l’ancien joueur du Partizan Belgrade ne parvient pas à inverser la tendance, il pourrait interrompre son prêt en janvier pour chercher un projet mieux adapté à sa situation.

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