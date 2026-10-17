L’AC Milan avait pris les devants pour recruter Andrej Kostic tant il était convaincu du potentiel de l’attaquant monténégrin né en 2007. D’abord Igli Tare, depuis parti, puis Jovan Kirovski ont conclu l’opération avec le Partizan Belgrade plusieurs mois avant même la réouverture du mercato estival : 3 millions d’euros plus des bonus et un pourcentage sur une future revente pour le club serbe. Le joueur a passé sa visite médicale à Milan le 30 mars dernier.

Au départ, on pensait que le recrutement de Kostic était une manière d’ouvrir la voie à l’arrivée de Dusan Vlahovic car les deux joueurs ont le même agent, Darko Ristic. Mais l’AC Milan a finalement misé sur Goncalo Ramos et l’ancien joueur de la Juventus a rejoint le Besiktas.