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Koni De Winter est devenu l’un des hommes de confiance de Ruben Amorim qui a récemment rappelé qu’aucun des défenseurs de l’effectif de l’AC Milan ne possède les qualités du Belge dans le jeu aérien. En cette première partie de saison, l’ancien joueur du Genoa est l’un des plus utilisés par l’entraîneur portugais et occupe une place de plus en plus centrale dans l’équipe.