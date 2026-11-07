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AC Milan : De Winter attire les clubs de Premier League, Liverpool, Chelsea et Manchester United suivent le défenseur belge

Milan AC

De Winter en Premier League ? Manchester United, Chelsea et Liverpool s’intéressent à lui

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08 nov. 2026

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Koni De Winter est devenu l’un des hommes de confiance de Ruben Amorim qui a récemment rappelé qu’aucun des défenseurs de l’effectif de l’AC Milan ne possède les qualités du Belge dans le jeu aérien. En cette première partie de saison, l’ancien joueur du Genoa est l’un des plus utilisés par l’entraîneur portugais et occupe une place de plus en plus centrale dans l’équipe.

  • Comme le rapporte CaughtOffside, le défenseur de l'AC Milan susciterait l'intérêt de plusieurs grands clubs de Premier League, dont Manchester United, Liverpool et Chelsea. À ce jour, il ne s'agit encore que de rumeurs et de timides marques d'intérêt, mais en Angleterre, on en est certain : De Winter sera particulièrement observé lors des prochains matchs.

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