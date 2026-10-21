Amorim croise les doigts et espère que l’absence de Ramos ne sera pas trop longue. L’ancien joueur du PSG manquera à coup sûr le match de Ligue Europa contre Bournemouth, ainsi que le prochain déplacement face à l’Udinese. Il a peu de chances d’être prêt pour le match de mercredi prochain à San Siro contre Bologne. Le staff médical fera tout pour qu’il soit de nouveau disponible pour le derby du 31 octobre.