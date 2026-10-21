Les mauvaises nouvelles s’accumulent à l’AC Milan : lors du dernier entraînement, Goncalo Ramos a dû s’arrêter. Selon Sky, l’attaquant portugais ne prendra pas l’avion avec ses coéquipiers pour Bournemouth, où se jouera demain soir le match de la troisième journée de la Ligue Europa.
AC Milan, coup dur pour Ramos : l’attaquant portugais s’est blessé au mollet et sera forfait contre Bournemouth. Son état inquiète en vue du derby
Surcharge musculaire au mollet
Selon Manuele Baiocchini, en direct sur Sky Sport, Ramos s'est blessé ce matin à Milanello et souffre d'une surcharge musculaire au mollet. L'attaquant portugais a déjà quitté le centre d'entraînement de l'AC Milan et passera demain les examens médicaux de rigueur : il ne sera évidemment pas retenu pour le match d'EuropaLeague contre Bournemouth.
Inquiétude avant le derby
Amorim croise les doigts et espère que l’absence de Ramos ne sera pas trop longue. L’ancien joueur du PSG manquera à coup sûr le match de Ligue Europa contre Bournemouth, ainsi que le prochain déplacement face à l’Udinese. Il a peu de chances d’être prêt pour le match de mercredi prochain à San Siro contre Bologne. Le staff médical fera tout pour qu’il soit de nouveau disponible pour le derby du 31 octobre.
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