Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

AC Milan, coup dur pour Ramos : l’attaquant portugais s’est blessé au mollet et sera forfait contre Bournemouth. Son état inquiète en vue du derby

Milan AC

AC Milan, nouveau coup d’arrêt : Gonçalo Ramos contraint de s’arrêter lors du dernier entraînement avant le match

Les mauvaises nouvelles s’accumulent à l’AC Milan : lors du dernier entraînement, Goncalo Ramos a dû s’arrêter. Selon Sky, l’attaquant portugais ne prendra pas l’avion avec ses coéquipiers pour Bournemouth, où se jouera demain soir le match de la troisième journée de la Ligue Europa.

  • Surcharge musculaire au mollet

    Selon Manuele Baiocchini, en direct sur Sky Sport, Ramos s'est blessé ce matin à Milanello et souffre d'une surcharge musculaire au mollet. L'attaquant portugais a déjà quitté le centre d'entraînement de l'AC Milan et passera demain les examens médicaux de rigueur : il ne sera évidemment pas retenu pour le match d'EuropaLeague contre Bournemouth.

  • Inquiétude avant le derby

    Amorim croise les doigts et espère que l’absence de Ramos ne sera pas trop longue. L’ancien joueur du PSG manquera à coup sûr le match de Ligue Europa contre Bournemouth, ainsi que le prochain déplacement face à l’Udinese. Il a peu de chances d’être prêt pour le match de mercredi prochain à San Siro contre Bologne. Le staff médical fera tout pour qu’il soit de nouveau disponible pour le derby du 31 octobre.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
BOU

BOU

Ligue Europa

22 oct. 2026

MIL

MIL