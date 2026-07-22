Le Milan AC ne souhaite pas répéter les erreurs du passé. Il s’agit surtout d’éviter de nouveaux cas « Liberali », ces talents qui quittent le club gratuitement ou pour des indemnités bien inférieures à leur valeur sportive. Actuellement, le club rossonero considère Christian Comotto comme l’un de ses jeunes les plus prometteurs et a décidé de le conserver à tout prix pour l’avenir.