Le Milan AC ne souhaite pas répéter les erreurs du passé. Il s’agit surtout d’éviter de nouveaux cas « Liberali », ces talents qui quittent le club gratuitement ou pour des indemnités bien inférieures à leur valeur sportive. Actuellement, le club rossonero considère Christian Comotto comme l’un de ses jeunes les plus prometteurs et a décidé de le conserver à tout prix pour l’avenir.
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AC Milan : Comotto a officialisé ce jour la prolongation de son contrat jusqu’en 2031, et le club a rejeté une offre de la Juventus
Renouvellement de l’effectif en vue du match contre la Juventus
Selon les informations de notre rédaction, Comotto et ses agents se rendront cet après-midi au siège du Milan AC pour signer un nouveau contrat expirant en juillet 2031. Un signal fort adressé à la Juventus, qui avait pourtant tenté de recruter ce joueur né en 2008 dès l’ouverture du mercato.
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