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Santiago Gimenez a été décisif mercredi soir lors de la victoire de Porto contre l’Académico Viseu. Il a transformé un penalty à la perfection dans un match fermé et verrouillé sur le plan tactique. Pour le Bebote, c’est peut-être sa meilleure période depuis deux ans.

Satisfait

également, l’entraîneur de Porto Francesco Farioli a commenté ainsi la prestation de l’ancien attaquant de l’AC Milan au micro de Sport TV après le match : « C’était très important d’avoir ce match pour donner du temps de jeu aux joueurs arrivés tard. Nous avons vu Santi Gimenez disputer 90 minutes, c’était un objectif, et il a très bien joué. Fofana aussi, qui n’avait encore jamais été titulaire. Il y a eu beaucoup de points positifs. »