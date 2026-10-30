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AC Milan : comment s’en sort Gimenez à Porto ? Les choix de Farioli, les buts et ce qui peut changer en janvier

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31 oct. 2026

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Santiago Gimenez a été décisif mercredi soir lors de la victoire de Porto contre l’Académico Viseu. Il a transformé un penalty à la perfection dans un match fermé et verrouillé sur le plan tactique. Pour le Bebote, c’est peut-être sa meilleure période depuis deux ans.

Satisfait

également, l’entraîneur de Porto Francesco Farioli a commenté ainsi la prestation de l’ancien attaquant de l’AC Milan au micro de Sport TV après le match : « C’était très important d’avoir ce match pour donner du temps de jeu aux joueurs arrivés tard. Nous avons vu Santi Gimenez disputer 90 minutes, c’était un objectif, et il a très bien joué. Fofana aussi, qui n’avait encore jamais été titulaire. Il y a eu beaucoup de points positifs. »

  • D’excellentes statistiques au regard du temps de jeu.

    Jusqu’à présent, Gimenez a inscrit deux buts en 6 matches officiels avec Porto . Sous le maillot de l’AC Milan, il avait marqué 7 buts et délivré 6 passes décisives en 37 matches. Il n’a disputé que 173 minutes avec les champions du Portugal, soit un but toutes les 87 minutes en moyenne. À première vue, l’expérience de l’international mexicain à Porto semble bien se passer, mais son faible temps de jeu jusqu’ici ressort surtout.

  • GESTION CRITIQUÉE

    Les critiques essuyées par Gimenez pour avoir répondu à la convocation du Mexique lors de la trêve internationale, entre fin septembre et début octobre, pèsent sur un premier bilan de son passage à Porto. Selon le club portugais, l’attaquant aurait dû rester à Porto pour travailler avec le staff technique, car il accuse un retard sur le plan physique après un été tourmenté, passé à l’écart de l’effectif de l’AC Milan.

  • Réflexions pour janvier

    Le but inscrit en Coupe du Portugal face à l'Académico Viseu peut marquer un nouveau départ, un tournant. Gimenez doit marquer des points car, à l'heure actuelle, il se trouve derrière Samu et Andrè Silva dans la hiérarchie offensive de l'entraîneur Farioli. S'il n'y parvient pas, Milan et Porto pourraient alors entamer des discussions en vue des opportunités qu'offrira le mercato de janvier. Pour rappel, Gimenez a quitté Milan pour Porto l'été dernier dans le cadre d'un prêt gratuit assorti d'une option d'achat qui peut devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies.

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