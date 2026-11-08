« Je suis très heureux. Je veux montrer mes qualités et prouver que j’ai ma place dans cette équipe. Je donnerai le maximum, comme toujours. » C’est ainsi que Cisse a commenté sa convocation en équipe d’Italie pour les matches de Ligue des nations contre la France et la Belgique. Alpha a mérité cette belle occasion après un début de saison fulgurant.

Sa relation avec Amorim a également été déterminante : ce dernier a su alterner fermeté et encouragements pour l’aider à progresser jour après jour. Le rappel à l’ordre après Milan-Ferencvaros a immédiatement produit l’effet escompté.