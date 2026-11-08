Une agréable habitude. Cisse est un meneur de jeu qui marque des buts comme un véritable attaquant chevronné. Alpha possède cette capacité innée, extraordinaire, à toujours se trouver au bon endroit au bon moment. Et il ne se trompe pratiquement jamais lorsqu’il se retrouve dans cette zone du terrain où il faut faire la différence. Face au Genoa, il a fait preuve de malice en profitant du mouvement de Ramos, généreux et altruiste, qui lui a libéré l’espace pour punir Bijlow et un très bon Genoa.
AC Milan, Cisse égale Shevchenko : il s’inscrit un peu plus dans l’histoire et affiche le meilleur ratio de buts marqués par minute jouée. Grâce aussi à la remontée de bretelles d’Amorim
SHEVECHENKO ÉGALÉ
Avec son triplé contre Salzbourg, il avait inscrit son nom dans l’histoire de l’AC Milan : Cisse est le plus jeune joueur italien à inscrire un triplé en Europe sous le maillot de l’AC Milan. Face au Genoa, l’ancien joueur de Vérone a inscrit son cinquième but en championnat et égalé Shevechenko avec 8 buts au total lors de ses 13 premiers matches. Seuls Pierino Prati, avec 10 buts, et Mario Balotelli, avec 12, avaient fait mieux que lui.
PREMIER EN ITALIE
Cisse garde les pieds sur terre lors de l’interview d’après-match, lorsqu’on lui rappelle la statistique qu’il partage avec une figure majeure de l’histoire de l’AC Milan comme Shevechenko : « Il n’y a rien à dire (rires, NDLR). J’essaie de saisir les occasions que me donne l’entraîneur. Que je marque ou non, l’important, c’est de gagner. Et si le but arrive, je suis encore plus heureux. » Une autre statistique est peut-être encore plus intéressante et illustre parfaitement la capacité du joueur né en 2006 à faire la différence, qu’il soit titulaire ou qu’il entre en jeu : il affiche le meilleur ratio de buts par minute jouée, avec un but toutes les 81 minutes. Mieux que Lautaro Martinez, pour donner un ordre d’idée.
ENTRE L’ITALIE ET AMORIM
« Je suis très heureux. Je veux montrer mes qualités et prouver que j’ai ma place dans cette équipe. Je donnerai le maximum, comme toujours. » C’est ainsi que Cisse a commenté sa convocation en équipe d’Italie pour les matches de Ligue des nations contre la France et la Belgique. Alpha a mérité cette belle occasion après un début de saison fulgurant.
Sa relation avec Amorim a également été déterminante : ce dernier a su alterner fermeté et encouragements pour l’aider à progresser jour après jour. Le rappel à l’ordre après Milan-Ferencvaros a immédiatement produit l’effet escompté.
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