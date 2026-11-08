Alphadjo Cisse, attaquant de l’AC Milan, s’exprime au micro de DAZN après la victoire sur le terrain du Genoa, un match au cours duquel le joueur né en 2006 a encore marqué : « Quelle semaine pour moi ? Nous devons essayer de comprendre ce qui ne va pas. Aujourd’hui, nous sommes venus avec le bon état d’esprit et nous avons ramené les trois points à la maison. Si je sais que Shevchenko avait marqué 8 buts en 13 matches avec l’AC Milan, comme moi ? Il n’y a rien à dire. J’essaie de saisir les occasions que me donne l’entraîneur. Que je marque ou non, l’important, c’est de gagner. Et si le but arrive, je suis encore plus content. »