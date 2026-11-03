Renforcer l’AC Milan pour rêver grand. Gerry Cardinale a été clair : après avoir dépensé plus de 150 millions d’euros lors du mercato estival, le propriétaire du club et numéro un de RedBird veut jouer les premiers rôles en janvier. Il ne s’agit pas de dépenser pour le simple plaisir de le faire, mais de compléter l’effectif à la disposition de Ruben Amorim et de placer la barre plus haut. Le profil d’Endrick, déjà suivi cet été et courtisé dans le même temps par la Roma, mérite une attention particulière. Il en va de même pour Nicolò Tresoldi, attaquant italo-allemand né en 2004, qui continue d’enchaîner les buts sous le maillot du Club Bruges.
AC Milan : Cardinale sous le charme de Nicolò Tresoldi, coup de foudre après ses trois buts contre l’Inter
Cardinale sous le charme de Tresoldi
Selon La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan ne veut pas gâcher l'investissement réalisé pour Goncalo Ramos, qui a coûté plus de 70 millions d'euros, mais Cardinale a eu un coup de foudre ces dernières semaines pour Tresoldi, auteur de trois buts contre l'Inter lors de son derby personnel en Ligue des champions, le 13 octobre dernier, remporté 4-3 par les Belges. Tresoldi est supporter de l'AC Milan depuis l'enfance et ne s'en cache pas. L'AC Milan lui donnerait volontiers la possibilité de jouer pour le club, mais le Club Bruges a d'autres idées. Cet été, il a repoussé toutes les offres reçues, même celles de 50 millions d'euros. En janvier, il n'a aucune intention de le céder. On en reparlera cet été, après l'Euro des moins de 21 ans, que Tresoldi disputera avec l'Allemagne. Tout cela ne pourrait changer que face à une offre impossible à refuser, quasiment hors marché.
IL N’ARRÊTE PAS DE MARQUER
Les précédents De Ketelaere en 2022 et Jashari en 2025 ne laissent aucune place à l’interprétation : chez Bruges, les prix sont élevés, les négociations difficiles et les soldes ne sont pas au programme, surtout pour une pièce indémodable qui se porte en toute saison. Mais Cardinale n’est pas du genre à se laisser intimider et veut aussi miser sur la volonté du joueur, qui a placé l’AC Milan en tête de sa liste de souhaits. « Je suis supporter de l’AC Milan, je rêve chaque matin d’y jouer », a-t-il déclaré en février dernier dans une interview à Sportweek. Son avenir reste incertain, mais son impact cette saison ne fait guère de doute : 12 buts en 14 matches, dont 4 en 3 matches de Ligue des champions et 8 en 10 matches de championnat. Tresoldi est un buteur, un vrai numéro 9, prêt à franchir le grand pas. Un numéro 9 qui rêve de l’AC Milan.
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