AC Milan : Cardinale sous le charme de Nicolò Tresoldi, coup de foudre après ses trois buts contre l’Inter

Les précédents De Ketelaere en 2022 et Jashari en 2025 ne laissent aucune place à l’interprétation : chez Bruges, les prix sont élevés, les négociations difficiles et les soldes ne sont pas au programme, surtout pour une pièce indémodable qui se porte en toute saison. Mais Cardinale n’est pas du genre à se laisser intimider et veut aussi miser sur la volonté du joueur, qui a placé l’AC Milan en tête de sa liste de souhaits. « Je suis supporter de l’AC Milan, je rêve chaque matin d’y jouer », a-t-il déclaré en février dernier dans une interview à Sportweek. Son avenir reste incertain, mais son impact cette saison ne fait guère de doute : 12 buts en 14 matches, dont 4 en 3 matches de Ligue des champions et 8 en 10 matches de championnat. Tresoldi est un buteur, un vrai numéro 9, prêt à franchir le grand pas. Un numéro 9 qui rêve de l’AC Milan.