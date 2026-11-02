Gerry Cardinale, propriétaire de RedBird et de l'AC Milan, a déclaré à La Gazzetta dello Sport : « Nous devons continuer à améliorer l'effectif, car je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais cet été. Il faudra probablement encore deux périodes de mercato pour tout mener à bien. Nous n'avons parcouru qu'un quart du chemin et la priorité est de construire une équipe capable de faire face aux blessures. C'est pourquoi nous continuerons à être agressifs sur le marché des transferts en janvier. Je ne gaspillerai pas d'argent, mais quand je me mets en tête de recruter un joueur, je fais tout mon possible pour y parvenir. »