L’AC Milan reste en mouvement, avec Cardinale impliqué à 100 % dans la vie du club et l’ambition de bâtir une équipe gagnante. Les bases ont été posées avec les recrutements de Gila, Moreira et Ramos, auxquels s’ajoutent les prolongations de contrat de deux joueurs essentiels, Pavlovic et Pulisic. Dans les prochains jours, les annonces officielles des prolongations de contrat de Rabiot et Cisse sont également attendues. Tous deux ont eu un impact dévastateur en ce début de saison.
AC Milan : Cardinale promet de gros coups lors du mercato de janvier pour élever le niveau de l’équipe. Tous les profils suivis
L’ANNONCE DE CARDINALE POUR JANVIER
Gerry Cardinale, propriétaire de RedBird et de l'AC Milan, a déclaré à La Gazzetta dello Sport : « Nous devons continuer à améliorer l'effectif, car je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais cet été. Il faudra probablement encore deux périodes de mercato pour tout mener à bien. Nous n'avons parcouru qu'un quart du chemin et la priorité est de construire une équipe capable de faire face aux blessures. C'est pourquoi nous continuerons à être agressifs sur le marché des transferts en janvier. Je ne gaspillerai pas d'argent, mais quand je me mets en tête de recruter un joueur, je fais tout mon possible pour y parvenir. »
PRIORITÉ À LA DÉFENSE
Une chose est sûre : l’AC Milan recrutera un défenseur en janvier. Ou peut-être deux. Le nom le plus en vue, celui que préfère Amorim, est Inacio du Sporting Lisbonne, avec lequel des discussions ont déjà été entamées l’été dernier. Sur la liste figure aussi Kim du Bayern Munich, avec qui des contacts directs ont eu lieu ces derniers jours. Pour l’avenir, le club s’intéresse à Reggiani du Borussia Dortmund et à Yoro de Manchester United. Un recrutement est également possible au poste de latéral droit : parmi les joueurs suivis figure l’international argentin Agustin Giay. Le joueur de 22 ans de Palmeiras coûte environ 13 millions d’euros.
LES NOMS POUR LE MILIEU DE TERRAIN
Pierre-Emile Højbjerg reste une option concrète pour janvier si l’AC Milan décide de recruter un milieu de terrain axial lors du mercato hivernal. Dans ce cas, Comotto serait prêté pour jouer régulièrement : Parme, Monza et la moitié des clubs de Serie B s’intéressent à lui. Bakola, de Sassuolo, plaît beaucoup, tandis que le rêve pour la saison prochaine est Scott, de Borunemouth. Deux joueurs de Brighton sont suivis : le Suédois Ayari et le Paraguayen Gomez. Romano, de Cagliari, plaît lui aussi énormément.
LE GROS COUP EN ATTAQUE
L’idée serait de recruter une star en attaque. L’obsession de Cardinale porte sur Endrick, du Real Madrid. Avec Tresoldi, l’attirance est réciproque, mais le problème reste Bruges. Pour l’avenir, les regards se tournent vers Mendy, de Cagliari, et Varela, de Monza.
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