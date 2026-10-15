Rabiot se met en quatre pour l’AC Milan : milieu défensif, meneur de jeu, milieu offensif et leader du vestiaire. Bien plus impliqué dans la vie de l’AC Milan, il est toujours parmi les premiers à se présenter face à la presse lors des conférences d’après-match et à prendre la parole devant l’équipe. Des attitudes qui n’ont pas échappé à la direction, au point que celle-ci s’est fixé un objectif important : s’attacher les services de l’ancien joueur de Marseille pour de nombreuses années encore.
AC Milan : Cardinale accélère pour prolonger Rabiot, les détails des négociations pour conserver le milieu de terrain français
ACCORD PROCHE
Selon les informations de Sky, également confirmées à notre rédaction par des sources proches de l’AC Milan, Rabiot et l’AC Milan seraient proches d’un accord pour prolonger le contrat. Ces derniers jours, Cardinale a intensifié les contacts avec la mère et agente du joueur, Veronique. Les discussions avancent vers un accord qui permettra au Français de voir son salaire actuel augmenter.
LES DÉTAILS DES NÉGOCIATIONS
Rabiot prolongera son contrat actuel, qui expire en 2028, de deux saisons supplémentaires, avec une option pour une troisième année en faveur de l’AC Milan. Le salaire du Français dépassera les 6 millions d’euros et il sera, avec Maignan, le joueur le mieux payé de l’effectif de l’AC Milan. Les derniers détails sont en cours de finalisation : Rabiot prolongera bientôt avec l’AC Milan.
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