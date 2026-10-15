AC Milan : Cardinale accélère pour prolonger Rabiot, les détails des négociations pour conserver le milieu de terrain français

Rabiot se met en quatre pour l’AC Milan : milieu défensif, meneur de jeu, milieu offensif et leader du vestiaire. Bien plus impliqué dans la vie de l’AC Milan, il est toujours parmi les premiers à se présenter face à la presse lors des conférences d’après-match et à prendre la parole devant l’équipe. Des attitudes qui n’ont pas échappé à la direction, au point que celle-ci s’est fixé un objectif important : s’attacher les services de l’ancien joueur de Marseille pour de nombreuses années encore.