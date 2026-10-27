Fabio Capello évoque dans la Gazzetta dello Sport tous les sujets d’actualité de l’AC Milan en saluant le travail accompli jusqu’ici par Amorim et les progrès de Bartesaghi dans son nouveau rôle de milieu de couloir.





Venons-en à l’AC Milan, vainqueur 2-0 à Udine malgré les sept joueurs de son effectif à l’infirmerie.

« Trois points importants, justement au vu de la situation d’urgence dans laquelle se trouve l’AC Milan. Les blessures commencent à peser sur toutes les équipes, et la Roma et l’AC Milan figurent actuellement parmi les plus touchées. Par

chance,

les effectifs sont aujourd’hui plus étoffés et les entraîneurs peuvent compter sur cinq remplacements. Rien à voir avec mon époque… »