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AC Milan, Capello salue Amorim : « J’aime quand un entraîneur fait son travail d’entraîneur, il travaille avec Bartesaghi »

Serie A
Milan AC

Les déclarations de Fabio Capello à la Gazzetta dello Sport sur l’AC Milan, le travail d’Amorim et le nouveau rôle de Bartesaghi

Fabio Capello évoque dans la Gazzetta dello Sport tous les sujets d’actualité de l’AC Milan en saluant le travail accompli jusqu’ici par Amorim et les progrès de Bartesaghi dans son nouveau rôle de milieu de couloir.


Venons-en à l’AC Milan, vainqueur 2-0 à Udine malgré les sept joueurs de son effectif à l’infirmerie.
« Trois points importants, justement au vu de la situation d’urgence dans laquelle se trouve l’AC Milan. Les blessures commencent à peser sur toutes les équipes, et la Roma et l’AC Milan figurent actuellement parmi les plus touchées. Par

chance,

les effectifs sont aujourd’hui plus étoffés et les entraîneurs peuvent compter sur cinq remplacements. Rien à voir avec mon époque… » 

  • L’intuition de faire jouer Bartesaghi plus haut

    De son côté, Amorim a eu l’idée de faire jouer Bartesaghi comme ailier.
    « Là aussi, je pense que ce choix est dû aux nombreuses absences. Mais j’aime quand un entraîneur fait son métier : si Amorim, en travaillant avec Bartesaghi à Milanello, s’est aperçu qu’il pouvait tenir sa place à ce poste, bravo à lui d’avoir eu cette intuition. J’ai aussi aimé voir Allegri utiliser De Bruyne dans un rôle de meneur de jeu au Napoli, pour prendre un autre exemple actuel. »

    Après la journée en milieu de semaine, le derby de Milan aura lieu samedi…
    « J’ai le sentiment que ce pourrait être l’un des tournants de la saison, même si le chemin est encore long. On peut facilement dire que c’est le cas pour l’AC Milan, dont le projet n’est pas encore abouti. Mais attention aussi à l’Inter : ces deux dernières années, elle a relégué l’AC Milan à 35 points, sans parvenir à le battre lors des sept derniers derbies. Ce n’est pas rien, et les joueurs de Chivu en gardent peut-être encore des traces. »

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