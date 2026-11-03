Rien n’a changé dans la confiance que Cardinale et Amorim accordent à Camarda : le patron de l’AC Milan a été l’un des principaux artisans de la prolongation de son contrat l’été dernier jusqu’en 2031, avec une option pour une saison supplémentaire. La conviction que le joueur né en 2008 peut prendre une importance croissante pour le club dans les années à venir reste forte, mais le présent offre une réalité différente et plus complexe : le jeune prodige de l’AC Milan a subi une opération à l’épaule qui lui a fait manquer la seconde partie de la saison dernière et il a besoin de jouer.
AC Milan : Camarda vers un départ en prêt en janvier, les doutes et la destination possible du jeune talent du club
VERS UN DÉPART EN PRÊT
Amorim croit en Camarda, mais il ne l’a aligné qu’à quatre reprises en championnat, pour un total de 36 minutes, et une fois en Europa League, comme titulaire contre Salzbourg, avant de le remplacer à la 60e minute. Camarda a besoin de jouer, mais à l’AC Milan, la mission relève presque de l’impossible compte tenu de la condition physique actuelle et de la présence de Ramos. C’est pourquoi la possibilité d’un prêt dès le mercato hivernal prend sérieusement forme ces dernières heures. Amorim revoit légèrement sa position et pourrait donner son feu vert à l’opération, à condition que l’AC Milan conserve les droits du joueur.
Où peut-il aller ?
Le point essentiel sera d’éviter que l’avenir de Camarda ne soit déterminé uniquement par les possibilités offertes par le marché des transferts. Bien sûr, il lui faut du temps de jeu, de la continuité, des responsabilités et la possibilité de se tromper. Pour un attaquant aussi jeune, ces éléments peuvent faire la différence entre une progression régulière et une saison passée à attendre des occasions sporadiques.
L’AC Milan envisagerait un nouveau point de chute temporaire si le temps de jeu du jeune joueur restait limité. Parmi les scénarios envisagés, la Serie B semble l’option la plus concrète, une division qui pourrait offrir à Camarda davantage de possibilités de jouer régulièrement. Francesco avait été proche de la Samdporia l’été dernier, et l’intérêt est resté concret. Pisa, Benevento et Empoli sont également intéressés. Reste à savoir quel choix fera le jeune joueur, une décision que le club et son entourage examineront en vue de la Serie A.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles