AC Milan : Camarda vers un départ en prêt en janvier, les doutes et la destination possible du jeune talent du club

Le point essentiel sera d’éviter que l’avenir de Camarda ne soit déterminé uniquement par les possibilités offertes par le marché des transferts. Bien sûr, il lui faut du temps de jeu, de la continuité, des responsabilités et la possibilité de se tromper. Pour un attaquant aussi jeune, ces éléments peuvent faire la différence entre une progression régulière et une saison passée à attendre des occasions sporadiques.

L’AC Milan envisagerait un nouveau point de chute temporaire si le temps de jeu du jeune joueur restait limité. Parmi les scénarios envisagés, la Serie B semble l’option la plus concrète, une division qui pourrait offrir à Camarda davantage de possibilités de jouer régulièrement. Francesco avait été proche de la Samdporia l’été dernier, et l’intérêt est resté concret. Pisa, Benevento et Empoli sont également intéressés. Reste à savoir quel choix fera le jeune joueur, une décision que le club et son entourage examineront en vue de la Serie A.