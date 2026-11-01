Le nom qui fait le plus rêver Cardinale est celui du Brésilien Endrick, une véritable idée fixe depuis l’été dernier, lorsque Mourinho avait bloqué les négociations avec le Real Madrid. La position du Special One s’est encore durcie au fil des mois, mais l’AC Milan n’a pas perdu espoir et insistera pour tenter de trouver une ouverture. Les bonnes relations avec l’agence de l’ancien joueur de Palmeiras, Roc Nation, pourraient être un atout pour assouplir la position de la Casa Blanca. Plusieurs clubs suivent Endrick de près : la Roma, Aston Villa et Arsenal, nouveau venu dans la course.