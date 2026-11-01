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AC Milan : Camarda se dirige vers un prêt en janvier, Cardinale insiste pour faire venir Endrick du Real Madrid

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AC Milan : Cardinale insiste pour Endrick en janvier, mais doit devancer la Roma et Aston Villa ; Camarda pourrait partir en janvier

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L’ambition de remporter un titre important cette saison anime Cardinale, qui s’est dit prêt à investir lors du mercato de janvier dans une récente interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Pour mener à bien la mission qu’il s’est fixée, le propriétaire de l’AC Milan compte s’appuyer sur les relations et les connaissances de Krosche qui prendra ses fonctions le 1er décembre en tant que responsable du football de l’AC Milan.

  • Endrick, une idée fixe

    Le nom qui fait le plus rêver Cardinale est celui du Brésilien Endrick, une véritable idée fixe depuis l’été dernier, lorsque Mourinho avait bloqué les négociations avec le Real Madrid. La position du Special One s’est encore durcie au fil des mois, mais l’AC Milan n’a pas perdu espoir et insistera pour tenter de trouver une ouverture. Les bonnes relations avec l’agence de l’ancien joueur de Palmeiras, Roc Nation, pourraient être un atout pour assouplir la position de la Casa Blanca. Plusieurs clubs suivent Endrick de près : la Roma, Aston Villa et Arsenal, nouveau venu dans la course.

  • Camarda vers un prêt

    Les prochaines semaines seront marquées par une réflexion approfondie à l’AC Milan, surtout sur le secteur offensif : Ramos est trop isolé et ne parvient pas à exploiter pleinement son potentiel. L’idée serait de recruter un autre attaquant de haut niveau, à la fois pour renforcer la concurrence interne et offrir de nouvelles options à Amorim. Et attention à l’avenir de Camarda : selon Gianluca Di Marzio, l’hypothèse d’un départ en prêt en janvier, pour qu’il joue régulièrement, prend de l’ampleur.

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