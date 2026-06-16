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AC Milan : Calvelli succède à Furlani en tant que PDG et récupère ses délégations. Il gèrera notamment le plafond financier de 10 millions d’euros et représentera le club auprès des instances nationales et internationales

Milan AC
Mercato

À Milan, Calvelli a succédé à Furlani au poste de PDG. Un plafond financier de 10 millions d’euros a été établi, et l’ancien dirigeant demeure officiellement en fonction au moins jusqu’en octobre.

Selon l’extrait du registre du commerce, c’est désormais officiel : Massimo Calvelli est le nouveau PDG de l’AC Milan. Ce dirigeant toscan, ex-PDG International de RedBird Development Group et ancien Operating Partner de RedBird Capital Partners, est désormais un administrateur aux pleins pouvoirs au sein de la structure du club de la via Aldo Rossi.


Cette information figure dans l’extrait du registre du commerce de la Chambre de commerce, qui précise le rôle de Calvelli en tant que conseiller du club après le conseil d’administration du 29 mai.


Cette nomination s’inscrit dans la profonde réorganisation déclenchée le 25 mai 2026, marquant la fin du parcours de Giorgio Furlani à la tête du club et l’aube d’une nouvelle ère sportive et managériale pour le « Diavolo ».



  • Les prérogatives de Massimo Calvelli : les délégations accordées par le conseil d’administration du Milan

    Selon le procès-verbal déposé, Massimo Calvelli est nommé administrateur le 5 novembre 2025, inscrit le 16 décembre 2025 et son mandat s’achève à l’issue de l’approbation des comptes au 31 décembre 2027.

    Lors de la séance du 28 mai 2026, le conseil d’administration lui a attribué les pouvoirs de gestion courante et extraordinaire requis pour assurer le bon fonctionnement du club et atteindre ses objectifs, dans le respect des prérogatives collégiales du conseil et des limites légales et statutaires.


    La documentation précise que les prérogatives, définies dans la délibération du 29 mai, correspondent aux fonctions de PDG auparavant exercées par Giorgio Furlani. Vingt-et-une d’entre elles peuvent être exercées par signature unique, dans la limite de 10 millions d’euros par opération. Ce plafond n’affecte pas les délégations institutionnelles ou administratives (correspondance, représentation, relations avec les organismes et fédérations, coordination interne, missions de référence et de communication, gestion du personnel), mais pèse sur les délégations purement opérationnelles. Sont concernées, entre autres, les relations avec les agents, la gestion des projets confiés au directeur général, les démarches liées au nouveau stade, les acquisitions d’équipements, les contrats de sponsoring, d’assurance et de publicité, ainsi que la gestion des transferts de joueurs et du staff technique. En clair, tant que ces délégations s’appliquent, Calvelli devra obtenir l’accord des propriétaires pour tout transfert dépassant 10 millions d’euros. Enfin, cinq points peuvent être approuvés conjointement avec le directeur financier ou des opérations, Stefano Cocirio, pour des sommes comprises entre 5 et 20 millions d’euros ; ils concernent la gestion bancaire et financière du club.


    Un point de gouvernance clé, acté dans le procès-verbal, établit que Massimo Calvelli dispose désormais des mêmes délégations que celles confiées à Giorgio Furlani jusqu’au 25 mai 2026.

    Cette délégation de pouvoirs constitue donc l’une des étapes clés de la restructuration du club engagée par le Milan ces dernières semaines et officialise sa nouvelle organisation opérationnelle.




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  • Voici l’action actuelle de Furlani

    Giorgio Furlani demeure, de jure, le PDG du Milan AC. Toutefois, il n’est plus présent au siège de la via Aldo Rossi depuis la notification de son licenciement. L’ancien dirigeant devrait rester en poste au moins jusqu’en octobre, date à laquelle l’assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvera les comptes de la dernière saison, qu’il a supervisés. D’ici à l’automne, les prérogatives exécutives demeurent entre les mains de Calvelli, qui assurera de facto la direction du club, dans l’attente des décisions définitives des propriétaires rossoneri.