Selon le procès-verbal déposé, Massimo Calvelli est nommé administrateur le 5 novembre 2025, inscrit le 16 décembre 2025 et son mandat s’achève à l’issue de l’approbation des comptes au 31 décembre 2027.

Lors de la séance du 28 mai 2026, le conseil d’administration lui a attribué les pouvoirs de gestion courante et extraordinaire requis pour assurer le bon fonctionnement du club et atteindre ses objectifs, dans le respect des prérogatives collégiales du conseil et des limites légales et statutaires.





La documentation précise que les prérogatives, définies dans la délibération du 29 mai, correspondent aux fonctions de PDG auparavant exercées par Giorgio Furlani. Vingt-et-une d’entre elles peuvent être exercées par signature unique, dans la limite de 10 millions d’euros par opération. Ce plafond n’affecte pas les délégations institutionnelles ou administratives (correspondance, représentation, relations avec les organismes et fédérations, coordination interne, missions de référence et de communication, gestion du personnel), mais pèse sur les délégations purement opérationnelles. Sont concernées, entre autres, les relations avec les agents, la gestion des projets confiés au directeur général, les démarches liées au nouveau stade, les acquisitions d’équipements, les contrats de sponsoring, d’assurance et de publicité, ainsi que la gestion des transferts de joueurs et du staff technique. En clair, tant que ces délégations s’appliquent, Calvelli devra obtenir l’accord des propriétaires pour tout transfert dépassant 10 millions d’euros. Enfin, cinq points peuvent être approuvés conjointement avec le directeur financier ou des opérations, Stefano Cocirio, pour des sommes comprises entre 5 et 20 millions d’euros ; ils concernent la gestion bancaire et financière du club.





Un point de gouvernance clé, acté dans le procès-verbal, établit que Massimo Calvelli dispose désormais des mêmes délégations que celles confiées à Giorgio Furlani jusqu’au 25 mai 2026.

Cette délégation de pouvoirs constitue donc l’une des étapes clés de la restructuration du club engagée par le Milan ces dernières semaines et officialise sa nouvelle organisation opérationnelle.











