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AC Milan : Calvelli succède à Furlani en tant que PDG et récupère ses délégations. Il gèrera notamment le plafond financier de 10 millions d’euros ainsi que les relations avec les instances nationales et internationales

Milan AC
Mercato

À Milan, Calvelli a pris les fonctions de Furlani en tant que PDG. Un plafond financier de 10 millions a été établi, et l’ancien dirigeant demeure officiellement en poste au moins jusqu’en octobre.

Selon l’extrait du registre du commerce, c’est désormais officiel : Massimo Calvelli est le nouveau PDG du Milan. Ce dirigeant toscan, ex-PDG International de RedBird Development Group et ancien Operating Partner de RedBird Capital Partners, est désormais un administrateur à part entière du club de la via Aldo Rossi.


Cette information figure dans l’extrait du registre du commerce de la Chambre de commerce, actualisé après la réunion du conseil d’administration du 29 mai.


Cette nomination s’inscrit dans la profonde réorganisation lancée le 25 mai 2026, marquant la fin du « parcours de l’administrateur délégué Giorgio Furlani à l’AC Milan » et le début d’une nouvelle ère sportive et dirigeante pour le « Diavolo ».



  • Les prérogatives de Massimo Calvelli : les délégations accordées par le conseil d’administration du Milan

    Selon le procès-verbal déposé, Massimo Calvelli est nommé administrateur le 5 novembre 2025, inscrit le 16 décembre 2025 et son mandat expire à l’issue de l’approbation des comptes au 31 décembre 2027.

    Lors de la séance du 28 mai 2026, le conseil d’administration lui a octroyé les pouvoirs de gestion courante et extraordinaire requis pour assurer le bon fonctionnement du club et atteindre ses objectifs, dans le respect des prérogatives collégiales du conseil et des limites légales et statutaires.


    Ce document précise que les prérogatives, similaires àcelles exercées parGiorgio Furlani avant son éviction, peuvent être exercées à signature unique dans la limite de 10 millions d’euros paropération. Ce plafond n’affecte pas les délégations institutionnelles ou administratives (correspondance, représentation, relations avec les organismes et fédérations, coordination interne, missions de référence et de communication, gestion du personnel), mais il pèse sur les délégations plus strictement opérationnelles. Sont concernées, entre autres, les relations avec les agents, la gestion des projets confiés au directeur général, les démarches liées au nouveau stade, les acquisitions d’équipements, les contrats de sponsoring, d’assurance et de publicité, ainsi que la gestion des transferts des joueurs et du staff technique. En clair, tant que ces délégations demeurent en l’état, Calvelli devra obtenir l’accord des propriétaires pour tout transfert dépassant 10 millions d’euros. Enfin, cinq points peuvent être approuvés conjointement avec le directeur financier/directeur des opérations (CFO/COO) Stefano Cocirio pour des sommes comprises entre 5 et 20 millions d’euros ; ils concernent la gestion bancaire et financière du club.


    Un point de gouvernance clé émerge du procès-verbal : les prérogatives de Massimo Calvelli coïncident désormais avec celles dont bénéficiait Giorgio Furlani jusqu’au 25 mai 2026.

    Cette délégation de pouvoirs constitue donc l’une des étapes clés de la restructuration engagée par le club ces dernières semaines et acte officiellement la nouvelle organisation opérationnelle du Milan.




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  • Voici l’action actuelle de Furlani

    Giorgio Furlani demeure, de jure, le PDG du Milan AC. Toutefois, il n’est plus présent au siège de la via Aldo Rossi depuis la notification de son licenciement. L’ancien dirigeant devrait rester en poste au moins jusqu’en octobre, date à laquelle l’assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvera les comptes de la dernière saison, qu’il a supervisés. D’ici là, les prérogatives opérationnelles demeurent entre les mains de Calvelli, qui assurera de fait la direction du club jusqu’à ce que les propriétaires rossoneri définissent leurs intentions.