Selon le procès-verbal déposé, Massimo Calvelli est nommé administrateur le 5 novembre 2025, inscrit le 16 décembre 2025 et son mandat expire à l’issue de l’approbation des comptes au 31 décembre 2027.

Lors de la séance du 28 mai 2026, le conseil d’administration lui a octroyé les pouvoirs de gestion courante et extraordinaire requis pour assurer le bon fonctionnement du club et atteindre ses objectifs, dans le respect des prérogatives collégiales du conseil et des limites légales et statutaires.





Ce document précise que les prérogatives, similaires àcelles exercées parGiorgio Furlani avant son éviction, peuvent être exercées à signature unique dans la limite de 10 millions d’euros paropération. Ce plafond n’affecte pas les délégations institutionnelles ou administratives (correspondance, représentation, relations avec les organismes et fédérations, coordination interne, missions de référence et de communication, gestion du personnel), mais il pèse sur les délégations plus strictement opérationnelles. Sont concernées, entre autres, les relations avec les agents, la gestion des projets confiés au directeur général, les démarches liées au nouveau stade, les acquisitions d’équipements, les contrats de sponsoring, d’assurance et de publicité, ainsi que la gestion des transferts des joueurs et du staff technique. En clair, tant que ces délégations demeurent en l’état, Calvelli devra obtenir l’accord des propriétaires pour tout transfert dépassant 10 millions d’euros. Enfin, cinq points peuvent être approuvés conjointement avec le directeur financier/directeur des opérations (CFO/COO) Stefano Cocirio pour des sommes comprises entre 5 et 20 millions d’euros ; ils concernent la gestion bancaire et financière du club.





Un point de gouvernance clé émerge du procès-verbal : les prérogatives de Massimo Calvelli coïncident désormais avec celles dont bénéficiait Giorgio Furlani jusqu’au 25 mai 2026.

Cette délégation de pouvoirs constitue donc l’une des étapes clés de la restructuration engagée par le club ces dernières semaines et acte officiellement la nouvelle organisation opérationnelle du Milan.











